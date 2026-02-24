FIAB reconocerá la trayectoria de Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, por su dedicación al sector

Archivo - El presidente de Familia Torres, Miguel Ángel Torres. - ALBERTO PAREDES - FAMILIA TORRES - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reconocerá este año con el premio FIAB en la categoría de Industria al empresario Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, por su dedicación al sector de alimentación y bebidas y por su labor al frente de uno de los grupos bodegueros más prestigiosos e internacionalizados de España, según informa en un comunicado.

En concreto, Torres, enólogo de formación, ha contribuido a modernizar el sector del vino español con la introducción de técnicas vinícolas como la fermentación en frío, el cultivo de variedades internacionales y la elaboración de vinos de alta gama.

FIAB ha destacado su compromiso con la sostenibilidad, que le llevó a crear, en 2008, el programa ambiental Torres & Earth con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y adaptarse al nuevo escenario climático. Ha fundado, junto con la bodega californiana Jackson Family Wines, la asociación International Wineries for Climate Action para liderar la descarbonización del sector.

Junto a Torres, también serán reconocidos en la categoría de Administración al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) por su compromiso continuado con las necesidades estratégicas de la industria de alimentación y bebidas que ha permitido a numerosas empresas acelerar sus procesos de innovación, digitalización y desarrollos tecnológicos esenciales, alineando al sector de alimentación y bebidas con los desafíos globales y las demandas de la sociedad.

Jara Pérez Jiménez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid, es la premiada en la categoría de Profesional de Ciencia y Salud, que reconoce su labor en el campo de la investigación y la divulgación científica. Además de valorar su trayectoria, se destaca su capacidad de comunicación de los temas científicos relacionados con alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable. Mientras que el premio de Medios de Comunicación es para el fotoperiodista Brais Lorenzo.

La entrega de los premios tendrá lugar en el Food&Drink Summit que llega a su decimotercera edición y se celebrará el 11 de junio en Madrid bajo el lema 'La España que alimenta', que este año rendirá homenaje a las empresas, en su inmensa mayoría ubicadas en el medio rural, que generan puestos de trabajo, impulsan el desarrollo económico y social, fijan población y llevan sus productos por todo el mundo.