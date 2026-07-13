La filial de Telefónica en Alemania planea reducir su plantilla en 1.000 empleados, casi el 15% del total

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica. - TELEFÓNICA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filial alemana del grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial O2, está estudiando reducir su plantilla en unos 1.000 empleados, lo que supondría un despido colectivo de casi el 15% de los más de 6.800 profesionales que conforman su personal en el país, según avanzaron los medios germanos Teltarif.de y Handelsblatt.

"Actualmente estamos inmersos en una transformación integral de nuestra empresa, cuyo objetivo es asegurar nuestra competitividad a largo plazo y nuestra viabilidad futura", han explicado fuentes de Telefónica Alemania en declaraciones recogidas por Europa Press.

Como parte de este proceso, la filial germana de Telefónica ha indicado que están revisando y debatiendo "diversas medidas" con los representantes de los trabajadores. "Por respeto a las conversaciones en curso y a nuestros empleados y socios, no haremos comentarios sobre medidas específicas, posibles impactos ni plazos por el momento", han comentado estas mismas fuentes.

"En cualquier caso, informaremos en primer lugar al comité de empresa, a nuestros empleados y a nuestros socios comerciales y, cuando exista un interés general, también a la opinión pública", ha concluido el mensaje difundido por la empresa.

IMPACTO DEL FIN DEL CONTRATO CON 1&1

Uno de los motivos de este ajuste financiero y laboral pasa por la finalización del contrato mayorista de arrendamiento de red con su operadora competidora 1&1, firma que constituía el principal cliente de la infraestructura de la 'teleco' en el mercado germano.

Tras la conclusión del acuerdo por el cual 1&1 utilizaba la infraestructura de O2 Telefónica, la posterior alianza de dicha operadora con Vodafone propició la migración de aproximadamente 12 millones de líneas móviles hacia la red de este último competidor.

Esta reducción en la actividad mayorista terminó afectando a los balances de la firma con sede en Múnich, cuya cartera comercial propia, que se compone de unos 18 millones de accesos de contrato móvil, se complementa con los segmentos de prepago y empresas.

La marcha de este cliente mayorista contribuyó a la reducción de los ingresos anuales de la filial en un 3,8%, hasta los 8.200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 8,8%, hasta situarse en los 2.500 millones de euros, tal y como describe Handelsblatt.

Asimismo, dado que la operadora no dispone de una infraestructura de red fija propia para el segmento de banda ancha, la compañía debe asumir el arrendamiento de accesos a otros operadores del mercado, lo que explica que este negocio tenga un menor peso en su actividad global.

Tras asumir la dirección general a finales de 2025 en sustitución de Markus Haas, el nuevo consejero delegado de la operadora, Santiago Argelich Hesse, ha iniciado una reestructuración que incluye la reducción del consejo de administración de siete a seis miembros y la ejecución de un plan de transformación.

En cuanto al contexto del mercado alemán de telecomunicaciones, cabe señalar que las operadoras comerciales incrementan los volúmenes de datos sin variar los precios finales, ya que el sector de la telefonía móvil en el mercado germano presenta niveles de maduración y saturación que impiden subidas tarifarias significativas.

En este contexto, las compañías de telecomunicaciones afrontan dificultades para rentabilizar las inversiones destinadas al despliegue de infraestructuras, dado que la cobertura de red ha pasado a considerarse un estándar de servicio en lugar de un factor de diferenciación comercial.

El mercado pasa por una compleja situación; de hecho, Vodafone Alemania ya realizó un programa de ajustes que afectó a 3.000 empleados durante los últimos tres ejercicios.

Aun así, según la Agencia Federal de Redes, O2 Telefónica alcanzó el 88,6% del territorio alemán con su red 4G y el 76,2% con la 55G en diciembre.

La diferencia con Deutsche Telekom (DT) se ha reducido considerablemente: la cobertura de DT se sitúa en el 92,5% (4G) y el 87,9% (5G), mientras que Vodafone alcanza el 91,7% para 4G y el 75,7% para 5G.

Hace tan solo unos años, O2 ocupaba el último lugar en este ranking de tres compañías, pero desde entonces ha experimentado un progreso significativo.