La filial de Telefónica en Reino Unido cubre ya con su 5G 'standalone' el 70% de la población británica

Esta red 5G SA de Virgin Media O2 está ya activa en 500 ciudades y localidades y se convierte en la más extensa del Reino Unido

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Virgin Media O2 (VMO2) ha anunciado este martes que su red 5G de última generación ('standalone') ya está operativa en 500 ciudades y localidades del Reino Unido, de modo que está disponible para más del 70% de la población británica -unos 49 millones de personas-, representando así la mayor implementación de 5G SA en el país hasta la fecha, ha informado la compañía.

De esta forma, los clientes en las 500 localidades ya pueden disfrutar de una experiencia móvil mejorada gracias a una cobertura 5G más amplia, mayor velocidad y menor latencia. A diferencia de otros operadores, la nueva red está disponible sin coste adicional para los clientes que dispongan de dispositivos y tarjetas SIM compatibles con 5G independiente.

En las 500 localidades, la red 5G independiente de Virgin Media O2 ofrece una cobertura exterior mínima del 90%, lo que garantiza a los clientes una experiencia "fiable y consistente" al utilizar esta tecnología.

Desde el lanzamiento de la red 5G 'standalone' el año pasado, se ha registrado un aumento significativo en el número de usuarios con dispositivos compatibles, siendo ya la mayoría de los modelos de gama alta capaces de acceder a esta red.

A diferencia de los servicios 5G anteriores, que dependían de elementos de la red 4G para la transmisión de datos, la red 5G independiente de Virgin Media O2 es una infraestructura completamente nueva de extremo a extremo, construida sobre la última tecnología de radio y un núcleo 5G totalmente basado en la nube. Esto mejora la fiabilidad de la red, amplía la cobertura y sienta las bases para el desarrollo de servicios digitales de nueva generación, detalla la compañía.

Además, el 5G 'standalone' permitirá habilitar muchos de los casos de uso innovadores asociados a esta tecnología, como soluciones de transporte autónomo, atención médica remota y fábricas completamente robotizadas.

Virgin Media O2 lanzó el servicio 5G 'standalone' para clientes empresariales a principios de año, en un paso considerado "clave" por la compañía hacia la innovación industrial y el desarrollo de nuevos casos de uso.

"Estamos invirtiendo 2 millones de libras cada día para mejorar nuestra red móvil y ofrecer una experiencia más fiable a nuestros clientes. Al ampliar nuestra red 5G independiente a 500 ciudades y localidades, y alcanzar al 70 % de la población, seguimos cumpliendo con ese compromiso y estamos ilusionados con las oportunidades que traerá esta nueva red", ha destacado Jeanie York, directora de tecnología de Virgin Media O2.

"Este despliegue centrado en el cliente busca preparar nuestra infraestructura para el futuro y abrir el camino a innovaciones impulsadas por las necesidades de los usuarios", ha agregado.

De su lado, Kester Mann, director de Consumo y Conectividad en CCS Insight, ha destacado que ampliar la cobertura de 5G independiente a 500 ciudades y localidades "es un hito importante que mejorará la experiencia móvil de millones de clientes de O2 en todo el Reino Unido. No solo permitirá velocidades más rápidas y conexiones más fiables, sino que también allanará el camino para la introducción de servicios innovadores en el futuro, especialmente en el ámbito empresarial".

VIRGIN MEDIA O2 INVERTIRÁ MÁS DE 800 MILLONES DE EUROS EN 2025

Estas mejoras forman parte del Plan de Transformación Móvil de Virgin Media O2, que contempla una inversión de aproximadamente 700 millones de libras (808,49 millones de euros al cambio actual) este año para preparar su red móvil para el futuro.

El plan se centra en ampliar la cobertura de 4G y 5G, desplegar celdas pequeñas dedicadas para aumentar la capacidad en zonas urbanas densas, y desarrollar soluciones innovadoras para abordar puntos críticos de conectividad, como líneas ferroviarias, aeropuertos, autopistas, estadios y recintos deportivos.

Recientemente, Virgin Media O2 anunció un acuerdo con Vodafone UK para adquirir 78,8 MHz de espectro, lo que eleva su participación total a aproximadamente el 30% del espectro móvil del Reino Unido y mejora significativamente la posición de la compañía en el mercado de redes móviles.