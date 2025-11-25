Finca La Torre registra una cosecha récord de 600 toneladas, la mejor de los últimos tres años

Aceites de Finca La Torre - FINCA LA TORRE

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La almazara española Finca La Torre se consolida como referente del sector oleícola nacional tras cerrar la campaña con una cosecha récord de 600 toneladas de aceitunas, alrededor de un 30% más que la pasada y la mejor cosecha de los últimos tres años.

En concreto, la firma aceitera avanza una buena cosecha, gracias a la buena salud del campo malagueño ante la climatología favorable de los últimos meses con gran cantidad de precipitaciones.

El director comercial y marketing de Finca La Torre, Borja Adrián, ha calificado la cosecha de "buena". "Ha sido un 30% aproximadamente más respecto al año anterior que fue el tercero que veníamos arrastrando déficit de producto", ha asegurado en un encuentro con medios.

De esta forma, está previsto que se recojan cerca de 350 toneladas de aceitunas de la variedad hojiblanca -parte de estas proceden de árboles centenarios-, 200 de arbequina, 35 de cornicabra y 15 de picudo. En total, se prevé que la producción de los cuatro tipos de AOVE de la almazara alcance las 80 toneladas.

Así, la recolección durará unos 50 días, hasta aproximadamente la segunda semana de noviembre. Una cosecha que se inicia más tarde de lo habitual como consecuencia de la maduración tardía de la aceituna.

Por otro lado, Finca La Torre apuesta por llevar sus aceites de oliva 'premium' a los mercados internacionales, donde está presente ya en 25 países, entre ellos Estados Unidos, donde apuestan por seguir creciendo a pesar de los aranceles de Trump, mientras que no descartan abrir nuevos mercados como Latinoamérica, donde no tienen presencia todavía.

NUEVA IMAGEN BAJO EL LEMA 'GUARDIANES DE LA EXCELENCIA'

Por otro lado, la reconocida almazara malagueña revoluciona el sector aceitero y estrena una identidad corporativa con la que buscan reivindicar la calidad de sus aceites y su compromiso con el legado centenario del AOVE con un nuevo claim 'Guardians of Excellence' ('Guardianes de la Excelencia').

Tras más de una década, 12 años, siendo reconocida con los más prestigiosos premios nacionales e internacionales, la firma española reivindica su papel como "custodios de la pureza, la sostenibilidad y la excelencia en el olivar andaluz".

De esta forma, 'Guardianes de la Excelencia' ejemplifica el compromiso de la almazara por velar por un producto que habla por sí mismo: auténtico, honesto y de calidad insuperable. "Llevamos numerosos premios internacionales y reconocimientos a nivel nacional que no tiene nadie en España a día de hoy y es que nosotros todos los años durante los 365 días estamos pensando en cómo hacerlo mejor y defender al sector", ha destacado.

Además, la almazara también ha depurado el diseño de sus icónicas botellas, apostando por una imagen más limpia y sobria donde el protagonista es el aceite de oliva virgen extra. Una evolución estética que refleja la filosofía de la casa que es poner en primer plano la esencia, la pureza y la excelencia del AOVE.

Finca La Torre, ganadora de seis premios Alimentos de España, es una de las firmas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Situada en Bobadilla (Málaga) cuenta con 380 hectáreas, entre pastos, pinares y olivares, compuestos estos últimos por 1/3 de olivos centenarios de la variedad hojiblanca y 2/3 por olivos nuevos de las variedades arbequina, picudo y cornicabra.