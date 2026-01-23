La firma checa de defensa CSG se dispara un 30% en las primeras horas de su debut bursátil en Ámsterdam

Archivo - Logo de la empresa checa de defensa CSG - CSG - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía checa de defensa Czechoslovak Group (CSG), propietaria de la Fábrica de Municiones de Granada, se ha disparado un 30% en las primeras horas de su debut bursátil en Euronext Ámsterdam y en torno a las 13.30 horas de este viernes sus títulos se intercambiaban en 32,5 euros, en comparación con los 25 euros en los que comenzó la jornada.

El debut de CSG en Euronext Ámsterdam se produce tras la oferta pública inicial lanzada el pasado martes con una colocación privada para inversores institucionales de hasta 3.800 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores ofertas públicas en Europa en 2026.

El periodo de la oferta, que combinaba acciones nuevas y ya existentes a un precio de 25 euros por título, finalizó este pasado jueves, y este mismo viernes se ha producido el debut bursátil de la compañía.

La empresa ya contaba con compromisos por un importe de 900 millones de euros con tres 'inversores ancla', en concreto: Artisan Partners, determinados fondos y cuentas gestionados por BlackRock y Al-Rayyan Holding (propiedad al 100% de Qatar Investment Authority).

Cada uno de los 'inversores ancla' se había comprometido a realizar un pedido de acciones por un importe de 300 millones de euros.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos de la oferta para fines corporativos generales.

CSG es la dueña de la Fábrica de Municiones de Granada, compañía española que en 2024 facturó casi 163 millones de euros (+125,97% interanual) y registró un beneficio neto de alrededor de 26 millones de euros (+266,64%).