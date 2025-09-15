La firma de moda Bimani ficha a Iñigo Zaldívar, ex de Scalpers e Inditex, como director general

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda española Bimani ficha a Iñigo Zaldívar Vericat, ex de Scalpers, AWWG e Inditex, como director general para que lidere el crecimiento orgánico y la expansión de la compañía, según informa en un comunicado.

En concreto, Bimani, fundada en 2016 por Laura Corsini, cuenta con un modelo de negocio completamente propio y una fuerte presencia digital, lo que le ha permitido construir una "comunidad fiel y en constante crecimiento".

Zaldívar cuenta con una trayectoria de 15 años en el sector moda, habiendo ocupado posiciones en AWWG, Inditex y Scalpers. Así, en Scalpers lideró el área de negocio y operaciones, llevando a la firma a multiplicar por 11 tanto las ventas como el Ebitda para posicionarla como de forma sólida en un mercado altamente competitivo.

Su incorporación, efectiva desde el pasado mes de julio, permitirá a Bimani ejecutar con mayor eficiencia su estrategia de crecimiento y consolidación, optimizando el potencial de la marca, de momento, en el mercado nacional. La prioridad de esta nueva etapa se centrará en reforzar la notoriedad, el posicionamiento aspiracional y la presencia 'retail' de la firma, bajo un modelo de desarrollo sostenible.

Con este fichaje, Laura Corsini, fundadora de la marca, continuará como consejera delegada de la firma, centrando su labor en la definición de la visión creativa y la estrategia a largo plazo de la compañía, asegurando su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Bimani ha precisado que esta reorganización responde a la voluntad de profesionalizar aún más la estructura directiva ante los nuevos retos del sector. Así, con esta incorporación refuerza su compromiso y abre un horizonte de oportunidades que fortalecerán la presencia y el impacto en la industria.

La firma de moda cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 90 trabajadores y siete puntos de venta propios en España, que están localizados en Madrid Velázquez y Barquillo, Barcelona Rosselló y L'Illa Diagonal, Valencia, Sevilla y Zaragoza, así como siete espacios en El Corte Inglés (Bilbao, Murcia, Madrid Goya, Madrid Pozuelo, Madrid Sanchinarro, Valencia Sorolla y A Coruña), además de contar con su tienda 'online'.