El FIS concede un préstamo de 1 millón de euros a Bridge for Billions para impulsar el ecosistema emprendedor

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha concedido un préstamo de un millón de euros a Bridge for Billions, empresa de diseño y gestión de programas de incubación para emprendimientos en fases iniciales, con el objetivo de reforzar su infraestructura digital y el sistema de Organizaciones de Apoyo al Emprendimiento (OAE) en España.

Esta operación se enmarca en la estrategia del FIS -gestionado por Cofides- de apoyar proyectos que combinan "impacto social positivo y sostenibilidad financiera", fortaleciendo los ecosistemas emprendedores como "palanca de empleo, cohesión social e inclusión económica", según ha informado el Ministerio.

La financiación permitirá a la compañía perfeccionar su plataforma tecnológica, incorporando funcionalidades para la formación y el fortalecimiento de las OAE, así como soluciones de inteligencia artificial (IA) para personalizar el aprendizaje, facilitando "un acompañamiento y una mentoría aumentada y una mejor medición del impacto y de la calidad de los programas de incubación".

Este préstamo se complementa con una asistencia técnica de 100.000 euros, destinada a reforzar la capacitación del equipo y la evaluación de la solución con futuras organizaciones usuarias, un apoyo con el que Bridge for Billions podrá escalar su programa Conecta España, trabajando con OAE de todo el territorio nacional y apoyar 1.000 emprendimientos en los próximos tres años.

La secretaria general de Inclusión y presidenta del Comité Interministerial, Elena Rodríguez, ha destacado que la operación "reforzará la educación emprendedora y los programas de mentoría, con el apoyo de profesionales experimentados", lo que permitirá consolidar "un ecosistema emprendedor sólido, innovador, inclusivo y sostenible, que aproveche el potencial de las tecnologías para impulsar soluciones con impacto social".

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha señalado que el apoyo del FIS permitirá "ampliar el número de emprendedores de impacto que acceden a formación de calidad", ya que la iniciativa "pone la tecnología al servicio de la transformación social", impulsando el emprendimiento como "motor de creación de empleo y cohesión social".

Por su parte, el CEO y fundador de Bridge for Billions, Pablo Santaeufemia, ha señalado que para que la formación en emprendimiento sea accesible y de calidad, "es necesario un esfuerzo colectivo que reconozca su naturaleza de bien público y refuerce a las organizaciones que la defienden y la hacen posible", como hace este apoyo del FIS, que permite "escalar soluciones que benefician a miles de emprendedores en España".