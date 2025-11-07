Fitch confirma la calificación de Grifols en 'B+' y revise la perspectiva a 'positiva'

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Fitch Ratings ha confirmado la calificación de emisor a largo plazo de la empresa en 'B+' y ha revisado la perspectiva desde 'estable' a 'positiva'.

Fitch también ha mejorado la calificación de la deuda senior garantizada de Grifols de 'BB-' a 'BB', lo que, según Grifols, refleja el fortalecimiento de los fundamentos del negocio y la "sólida" ejecución de su plan estratégico.

Según la agencia de calificación, la mejora de la perspectiva refleja el fortalecimiento del rendimiento subyacente del negocio de Grifols, impulsado por la recuperación de la demanda de productos clave, junto con la mejora de los rendimientos de la recogida de plasma.

"Las calificaciones de Grifols reflejan la valoración de Fitch de un sólido perfil de riesgo empresarial, junto con la mejora del gobierno corporativo y la reducción del perfil de apalancamiento desde los niveles actuales", ha añadido.

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha señalado que la mejora representa "la validación por parte de Fitch del progreso continuado de Grifols en la ejecución, la reducción del endeudamiento y la mejora del flujo de caja libre".