Fitch mantiene la nota de Acciona Energía en 'BBB-' pero rebaja su perspectiva a 'negativa'

Aerogenerador de Acciona Energía - ACCIONA ENERGÍA

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fitch Ratings ha mantenido sin cambios la calificación crediticia de Acciona Energía como emisor de deuda a largo plazo en 'BBB-', dentro del grado de inversión, aunque ha rebajado su perspectiva desde 'estable' a 'negativa'.

La agencia calificadora explica que el cambio de perspectiva está motivado por los retrasos en la ejecución de su plan de desinversiones de 3.000 millones de euros, lo que ha provocado un aumento de las ratios de endeudamiento.

La revisión también refleja una leve empeoramiento de su rendimiento operativo en 2025 en un entorno de precios "más débil" para el periodo 2026-2028, lo que requerirá mayores desinversiones o una moderación de las inversiones o de los dividendos para mantener sus métricas crediticias.

No obstante, Fitch ha mantenido la nota de 'BBB-', al considerar que el perfil de negocio de Acciona Energía sigue siendo sólido, con una cartera de activos renovables diversificada tanto por tecnologías y geografías y su elevada proporción de ingresos contratados a largo plazo, que aporta visibilidad de flujos de caja.

Entre los factores que podrían presionar a la baja el rating, la agencia cita un apalancamiento estructuralmente elevado, menores precios de la energía de lo previsto, retrasos en la puesta en marcha de nuevos proyectos o un empeoramiento significativo del entorno regulatorio .

Por el lado positivo, Fitch señala que una reducción sostenida del endeudamiento y una mejora de la generación de flujo de caja libre podrían respaldar una vuelta de la perspectiva a 'estable'. Por ello, la disciplina de inversión y la posible rotación de activos figuran entre los elementos que vigilará en los próximos ejercicios.

Fitch recuerda que Acciona Energía se beneficia del respaldo del grupo Acciona, pero evalúa el riesgo de crédito de la filial de manera independiente.