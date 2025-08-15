Fiturnext analiza más de 250 iniciativas turísticas sostenibles sobre gestión responsable del agua

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fiturnext, el Observatorio de la Fitur dedicado a promover buenas prácticas turísticas sostenibles, ha anunciado que ha analizado más de 250 iniciativas implementadas en todo el mundo para su Reto 2026, centrado en cómo el sector turístico puede contribuir a la gestión responsable y sostenible del agua.

Con la convocatoria abierta hasta el próximo 31 de agosto, Fiturnext seleccionará 9 finalistas, de los cuales tres se convertirán en ganadores, que serán reconocidos durante la próxima edición de Fitur, que se celebrará entre el 21 y el 25 de enero de 2026.

El Reto 2026 se organiza en tres categorías principales: Destinos y otros territorios, dirigida a administraciones públicas y organismos territoriales que implementen estrategias innovadoras para la gestión sostenible del agua; HORECA y sector transportes, enfocada en empresas de alojamiento, restauración y transporte que optimicen el uso del agua de manera participativa con residentes y turistas; y otros agentes de la cadena de valor del turismo, que incluye agencias de viajes, OTAs y empresas de experiencias turísticas que promuevan un uso responsable de este recurso.

El objetivo principal de estas iniciativas es optimizar el uso de los recursos hídricos existentes y reducir el consumo mediante la participación activa de visitantes, residentes y promotores del sector público y privado.

Esta será la séptima edición de Fiturnext, que ya ha analizado más de 1.750 proyectos en ediciones anteriores, contribuyendo a consolidar la industria turística como un sector más sostenible y responsable con el medio ambiente y las comunidades locales.

Como novedad, la edición de 2026 ha lanzado el podcast 'Destino FiturNext', que aborda temas como igualdad de género, accesibilidad, regeneración del medio natural y otras buenas prácticas turísticas, sumando así una plataforma más de difusión para iniciativas positivas en el sector.