Five Bioenergy firma uno de los mayores acuerdos de compraventa de biometano de Europa, por hasta 1 TWh

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Five Bioenergy ha firmado dos acuerdos de compraventa de biometano (BPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo que cubrirán un porfolio de cinco proyectos con una producción conjunta de hasta un teravatio hora (TWh), informó la compañía.

En concreto, los contratos, con plazos de entre siete y 10 años, se han suscrito con 'offtakers' europeos de primer nivel con calificación 'investment grade'.

La compañía impulsada por Asterion Industrial Partners indicó que el volumen total convierte a este paquete "en uno de los mayores acuerdos de compraventa de biometano firmados en Europa hasta la fecha, aportando visibilidad de ingresos a largo plazo y reforzando su posición de liderazgo en el sector".

Tres de los proyectos alcanzarán su fase operativa en la segunda mitad de 2026, mientras que los dos restantes lo harán en la primera mitad de 2027.

En conjunto, procesarán más de tres millones de toneladas de residuos orgánicos al año, evitando la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 -el equivalente a retirar de circulación más de 130.000 coches-.

El grupo estimó que la energía producida, hasta un TWh, podrá abastecer a unas 370.000 viviendas cada año, situando este acuerdo entre los más relevantes del sector en toda Europa.

En esta operación, Five Bioenergy ha contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance y con el asesoramiento técnico de Arthur D. Little.

El grupo cuenta con un 'pipeline' de 17 proyectos en desarrollo en distintas fases de avance, de los cuales cuatro ya están en construcción -que suman una producción prevista de hasta 800 gigavatios hora (GWh).

El consejero delegado de Five Bioenergy, Iñigo Asencio, destacó que la firma de estos acuerdos supone "un paso transformador" para la compañía.

"Refleja la confianza de nuestros socios y nuestra capacidad de aportar soluciones de gran escala a la transición energética. Con estos contratos aseguramos flujos de caja a largo plazo y reforzamos nuestra misión: ofrecer energía sostenible a las comunidades mientras reducimos emisiones, convirtiendo residuos destinados a contaminar en biometano, agua y fertilizantes", añadió.