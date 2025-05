La flota atunera española alerta de su desaparición en el Atlántico tras perder 15 buques en los últimos años

Avisa que en poco tiempo los supermercados dejarán de ofrecer atún capturado por buques europeos y vendan sólo el procedente de Asia

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La flota atunera española, agrupada en Opagac, ha alertado de la desaparición y pérdida de buques atuneros en el Atlántico, donde han desaparecido hasta 15 buques en los últimos años, frente al rápido crecimiento de las flotas asiáticas, que se han disparado un 60% en este periodo.

En concreto, la flota nacional pide a la Comisión Europea (CE) una defensa "firme" de los intereses de los atuneros comunitarios para frenar ese progresivo desplazamiento de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental, frente al avance de las flotas asiáticas abanderadas en terceros países africanos.

Desde 2016, el número de atuneros europeos en esta región se ha reducido un 38%, y sus capturas de atún tropical un 24%, mientras que las flotas asiáticas abanderadas en países como Ghana, Senegal o Guinea disparan sus capturas en un 68%, debido a una falta de control "absolutamente discriminatoria" sobre el cumplimiento de las medidas de gestión.

"Es difícil revertir la situación en el Atlántico, los pocos buques que se han quedado no son rentables porque no salen los números. No hay ninguna esperanza de que la flota aumente, porque no se espera ganar cuota y económicamente la viabilidad es complicada", ha señalado el director gerente de Opagac, Julio Morón, en un encuentro con los medios.

Morón ha avanzado que esta tendencia está poniendo en riesgo el modelo europeo de pesca sostenible que, desde los años 60 del siglo pasado, ha contribuido tanto al "buen estado de los recursos pesqueros como al desarrollo socioeconómico de los países costeros africanos".

En este contexto, ha alertado de que de continuar esta evolución, es "solo cuestión de tiempo" que los supermercados españoles dejen de ofrecer en sus lineales atún capturado por buques europeos en el Atlántico y comercialicen únicamente el producto procedente de flotas asiáticas que no cumplen los estándares de calidad y sostenibilidad, tanto ambiental como social, algo que la propia Unión Europea exige a sus operadores.

Según datos de Opagac, las capturas de la flota europea de cerco en el Atlántico han pasado de 118.226 toneladas en 2016 a 90.321 en 2022, mientras que la flota comunitaria, que se ha reducido de 21 a 13 buques (siete españoles y seis franceses) entre 2016 y 2024, ha registrado un descenso del 38% en sus capturas de atún rabil, del 36% en las de patudo y del 12% en las de listado.

Frente a esta tendencia, en ese mismo período, Ghana ha disparado un 80% sus capturas totales, con un aumento del 151% en el caso del patudo (de 5.709 toneladas a 14.329 toneladas).

Morón ha mostrado su preocupación de que esta situación se pueda repetir en otros caladeros. "Es peligroso que se pueda reproducir esto en otros caladeros como el Índico En este contexto, la organización ha explicado que la expulsión progresiva de la flota europea del Atlántico responde a la falta de un control efectivo sobre el cumplimiento de las medidas de gestión por parte de flotas de capital asiático abanderadas en terceros países africanos, especialmente en lo relativo a la veda al uso de dispositivos concentradores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), establecida por ICCAT en 2016.

Además a este desequilibrio se suma la pérdida de rentabilidad derivada del incremento de la presión regulatoria que soportan las flotas europeas, tanto por parte de la UE como de la propia ICCAT.

Opagac ha recordado que ICCAT acordó en la reunión del pasado mes de noviembre reducir la duración de esta veda de 72 a 45 días en 2025, una rebaja que considera "insuficiente", por lo que ve "imprescindible reducir la veda el máximo tiempo posible", dado que ya existen límites de captura, así como garantizar su cumplimiento real y verificable por parte de todas las flotas que operan en las mismas aguas y acceden a los mismos mercados, mediante mecanismos efectivos de control.

Por otro lado y respecto a la crisis arancelaria de la Administración de Donald Trump, la flota atunera ha alertado de que "están complicando" el comercio internacional del atún y que se está "tensionando" el mercado.

CONFÍAN EN QUE EL NUEVO COMISARIO DE PESCA REINVIERTA ESTA SITUACIÓN

Por último, la flota atunera española se ha mostrado confiada en que el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, contribuya a "reequilibrar" la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y a garantizar condiciones de "competencia equitativas" para la flota europea y que también en la pesca se apliquen loas "claúsulas espejo".

"Vienen con buenas intenciones, pero llevan seis meses y no hemos visto ningún resultado, pero tenemos esperanza en la UE", ha asegurado Morón, que ha avanzado que en junio acudirán a Bruselas para mostrar su posición.

De esta forma, Opagac ha considerado "especialmente relevante" la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para evaluar la inclusión de criterios de sostenibilidad en los contingentes arancelarios autónomos (ATQ).

Actualmente, más de 900.000 toneladas de productos pesqueros entran en la UE libres de aranceles, sin que se exijan estándares ambientales o laborales comparables a los que rigen para los operadores europeos. Para la flota atunera española, vincular los ATQ a requisitos de sostenibilidad sería un paso clave para reforzar la coherencia normativa, la competitividad del sector y la soberanía alimentaria de la UE.