Fluidra compra la neerlandesa Variopool por hasta 21 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha firmado un acuerdo para la adquisición del 100% de Variopool, compañía con sede en los Países Bajos, valorada en hasta 21 millones de euros, según ha informado la empresa española este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía neerlandesa, que desempeña un papel activo en proyectos comerciales en todo el mundo, está especializada en el diseño, producción e instalación de suelos y paredes móviles para piscinas, así como en parques acuáticos y ventanas subacuáticas.

Variopool cuenta con una plantilla de aproximadamente 65 empleados y se espera que genere unas ventas de 25 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de unos 3,5 millones de euros en 2025.

La empresa es reconocida por sus sistemas de suelos y paredes móviles para piscinas, que permiten optimizar el espacio, mejorar la flexibilidad operativa y ampliar los usos de las instalaciones acuáticas.

En conjunto, Variopool se valora en menos de seis veces su Ebitda estimado para 2025, sin deuda ni efectivo, lo que sitúa su valoración total en hasta 21 millones de euros. El precio de la operación se abonará en dos plazos: el primero al cierre de la transacción y el segundo en 2027.

Con esta adquisición, Fluidra refuerza su posición en el segmento de piscinas comerciales, ya que la oferta de Variopool complementa a la perfección su actual cartera de productos, lo que generará importantes oportunidades de venta cruzada.

"Variopool mejorará nuestro posicionamiento en el mercado de piscinas comerciales y nos proporcionará una vía para ampliar el negocio. Estamos muy ilusionados con la oportunidad de crecer en el sector de piscina comercial y esperamos dar la bienvenida de Variopool a Fluidra", ha señalado el consejero delegado de Fluidra, Jaime Ramírez.

Por su parte, el fundador y propietario de Variopool, Marco Coesel, ha destacado que unir fuerzas con Fluidra les permitirá ampliar "significativamente" su oferta de productos y capacidades. "Estamos muy ilusionados por formar parte de un líder mundial en equipamiento para piscinas", ha añadido.

Ambas compañías, que ya colaboran en múltiples proyectos internacionales, prevén completar la adquisición --sujeta a las condiciones de cierre habituales-- durante el primer trimestre de 2026.