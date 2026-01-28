FoodBox (Santagloria, Taberna del Volapie y Lateral) eleva sus ventas un 8,3% en 2025, hasta 163 millones

Archivo - Economía.- Santagloria abre su primer local en México y contempla abrir 50 establecimientos en el país en cinco años - SANTAGLORIA - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

FoodBox, grupo de restauración que cuenta con marcas como Santagloria, Taberna del Volapié, MasQMenos, Papizza o Lateral, entre otras, cierra 2025 con una facturación global de 163 millones de euros, un 8,3% más, según informa la firma en un comunicado.

En concreto, la enseña ha abierto un total de 57 nuevos establecimientos el pasado año, consolidando su posición como uno de los operadores multimarca de mayor crecimiento del sector. Así, al cierre del ejercicio, el grupo gestiona una red de 294 establecimientos operativos, de los que 56 son propios y 238 son gestionados en régimen de franquicia.

De esta forma, Santagloria Coffee & Bakery ha liderado el ritmo de aperturas tras concentrar 47 nuevas cafeterías, incluyendo el lanzamiento de la marca en México con dos aperturas en el año.

En su evolución destaca también su apuesta por la innovación, foco en el cliente y calidad de producto que le han permitido conseguir también un crecimiento de ventas 'like x like' (unidades comparables) del 4,2% muy por encima de la media del sector en general y del propio segmento del 'coffe & bakery' que lidera.

Vezzo, la marca de 'fast casual' italiana creada en 2024 ha tenido una excelente evolución y aceptación por los clientes, sumando cuatro aperturas durante 2025 que duplican su red y consolidándose como un concepto con gran potencial de crecimiento, mientras que Papizza ha incorporado otros cuatro nuevos establecimientos, mientras que Lateral y Taberna del Volapié han realizado una apertura cada una, reforzando de forma selectiva su presencia en ubicaciones estratégicas.

ACELERARÁ SU EXPANSIÓN CON 70 APERTURAS EN 2026

Por otro lado, FoodBox prevé alcanzar los 500 establecimientos operativos al cierre de 2028, impulsado por el desarrollo sostenido de Santagloria, un intenso crecimiento en Vezzo y el desarrollo continuado de Lateral en localizaciones diferenciales y singulares, además de seguir creciendo con Taberna del Volapié y Papizza.

La firma ha explicado que este crecimiento se apoya en modelos operativos "muy eficientes, la innovación continua, la calidad en el producto y un foco absoluto de todos los equipos en la experiencia del cliente".

De esta forma, 2026 estará marcado por la continuidad del proceso de expansión del grupo, con la previsión de 70 nuevas aperturas. En este contexto, Santagloria reforzará su desarrollo en los mercados en los que ya está presente -España, Portugal, Andorra y México-. En el caso de México, tras los excelentes resultados de las dos primeras aperturas en Mérida (Yucatán), se seguirá avanzando en la ejecución del acuerdo de máster franquicia ampliando progresivamente su red.

Asimismo, Vezzo afrontará una fase de crecimiento intensa, tras completar su despliegue inicial y validar el éxito del modelo en mercados fuera de Madrid como Asturias, Sevilla o Alicante, mientras que Lateral mantendrá una estrategia de expansión selectiva, pero más intensa, centrada en localizaciones singulares y de alto valor estratégico e incorporando unidades en régimen de franquicia a su red.

El presidente de FoodBox, Enrique Francia, ha destacado que el 2025 ha sido un "año muy positivo, tanto por los resultados alcanzados como por la calidad del crecimiento y la evolución de sus marcas". "Esto confirma la fortaleza de nuestro modelo multimarca y la capacidad del grupo para ejecutar su plan de expansión de forma consistente, apoyado en marcas bien posicionadas, en una red de franquiciados cada vez más comprometida con el proyecto y siempre con un foco absoluto de todos los equipos en la satisfacción del cliente", ha explicado.

"De cara a 2026 afrontamos el nuevo ejercicio con una base muy sólida y una hoja de ruta clara. Prevemos aumentar el ritmo de crecimiento con alrededor de 70 nuevas aperturas, avanzando en la consolidación de nuestras marcas en España y reforzando el desarrollo internacional de Santagloria en los mercados en los que ya estamos presentes. Nuestro foco seguirá siendo crecer con disciplina, priorizando la rentabilidad de la red y la calidad del crecimiento", ha recalcado.