Foodys y Natur All se alían para competir en el mercadointernacional de las alternativas cárnicas

Alianza Foodys y Natur All

Alianza Foodys y Natur All - FOODYS/NATUR ALL

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foodys y Natur All han firmado una alianza para competir bajo una estrategia comercial común en el mercado internacional de alternativas cárnicas ('plant-based'), según informan en un comunicado.

A partir de este acuerdo, Natur All, la división vegetal del grupo Iparlat, lanzará bajo la marca 'Natur All by Foodys' alternativas cárnicas vegetales fabricadas por Foodys.

De esta manera, Natur All completará su actual portafolio de productos (bebidas vegetales, cápsulas de café y agua en cartón) con un amplio abanico de alternativas cárnicas vegetales producido por Foodys, entre los que figuran hamburguesas vegetales, albóndigas vegetales y nuggets.

Estas referencias 'Natur All by Foodys' se distribuirán en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda e Israel, lo que permitirá a Foodys acelerar su expansión internacional en nuevos mercados e incrementar sus volúmenes de fabricación mejorando en términos de eficiencia y escalabilidad industrial.

"Las dos empresas compartimos los mismos propósitos, inquietudes y motivaciones. Ambas marcas ofrecemos productos saludables, sabrosos, sostenibles y accesibles para las generaciones actuales y futuras, siempre con un enfoque de producción y consumo responsable", ha señalado el consejero delegado de Natur All, Rodrigo Sánchez.

Por su parte, el consejero delegado de Foodys, Gonzalo Agorreta, ha subrayado que su objetivo es "dar respuesta a los desafíos que presenta el futuro de la alimentación desde la sostenibilidad y la innovación".