La francesa CEVA Logistics compra la empresa española de última milla Paack

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

CEVA Logistics, filial del grupo francés de transporte marítimo y logístico Grupo CMA CGM, ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su intención de adquirir la firma española de transporte de última milla Paack.

Según los registros de la CNMC, este organismo ya está estudiando esta transacción desde el pasado 21 de julio como una operación de concentración para su aprobación o denegación en primera fase.

La multinacional francesa ejecutará esta compra a través de su empresa subsidiaria Colis Privé y mediante dos acuerdos, uno para la adquisición de Paack Iberia y otro para Paack Francia.

Fundada en Barcelona en 2015, Paack presta servicios de reparto de última milla en la Península Ibérica, con experiencia en comercio electrónico y venta al por menor. La empresa utiliza una plataforma tecnológica propia para gestionar la cadena de suministro.

Entre sus servicios se incluyen la selección precisa de franjas horarias, seguimiento en tiempo real, informes avanzados y una gestión de devoluciones integrada.

Paack generó unos ingresos de 125 millones de euros en España y Portugal, junto con 49 millones de euros en Francia en 2025.

El objetivo de Colis Privé con esta adquisición es construir una plataforma paneuropea líder en el mercado de la entrega de última milla y apoyar a sus clientes a nivel internacional, al tiempo que responde a los requisitos específicos de cada mercado local.