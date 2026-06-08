Fundación Ecoalf moviliza a 4.775 pescadores y retira del mar el equivalente a 84 camiones de basura

Archivo - El pescador alicantino Nacho Llorca - ECOALF - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ecoalf ha anunciado este lunes, con motivo del Día Mundial de los Océanos, que su proyecto 'Upcycling the Oceans' ha alcanzado los 4.775 pescadores participantes y ha retirado del fondo marino más de 2,1 millones de kilos de residuos, el equivalente a 84 camiones de basura completamente cargados.

La iniciativa opera ya en 80 puertos de España, Francia, Italia, Grecia y Egipto y se ha consolidado como una de las mayores experiencias de colaboración entre el sector pesquero y la economía circular en el Mediterráneo.

El proyecto nació en 2015, cuando el pescador alicantino Nacho Llorca invitó a Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, a salir a faenar para mostrarle la gran cantidad de basura que aparecía a diario en sus redes y para la que no existía un sistema de gestión, lo que llevaba a devolver buena parte al mar.

A partir de esa experiencia se creó la Fundación Ecoalf y 'Upcycling the Oceans', que arrancó con tres pescadores en Alicante y hoy cuenta con 1.250 embarcaciones en cinco países.

En el último año, la red ha incorporado el puerto de Imperia, en Italia, y La Cotinière, en Francia, hasta sumar 80 puertos, mientras que el número de pescadores ha pasado de 4.413 a 4.775.

España sigue siendo el país con mayor presencia, con 47 puertos, 664 embarcaciones y 2.697 pescadores, y Francia ha reforzado su participación hasta los 15 puertos y 1.051 pescadores, según datos de la fundación.

A lo largo de estos años, los pescadores han recuperado no solo botellas y envases, sino también objetos llamativos, como una urna con cenizas, una estatua del dios Ganesha, bicicletas, televisores, lavadoras, chasis de coche, contenedores de basura y maletas llenas de ropa.

Ecoalf recuerda que cada minuto el equivalente a un camión de basura acaba en los océanos y que estos residuos pueden permanecer en el fondo marino durante décadas o siglos, con impacto en los ecosistemas y la biodiversidad.

Aproximadamente la mitad de los residuos recogidos por 'Upcycling the Oceans' puede reincorporarse al sistema productivo, porcentaje que varía según el país. En el caso de las botellas de plástico, la fundación las transforma en su denominado 'hilo del mar' para confeccionar prendas, calzado y accesorios, entre los que figura el bolso Tika Mini, que utiliza material equivalente a 29 botellas rescatadas del océano.

Con este tipo de productos, la Fundación Ecoalf pretende no solo retirar desechos del mar, sino también concienciar sobre la necesidad de reducir la basura que llega a los océanos y avanzar hacia un modelo económico más circular.