El fundador de Civitatis cede el testigo: Andrés Spitzer será el nuevo CEO a partir de enero

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de venta online de actividades y excursiones Civitatis ha anunciado una transición en su dirección ejecutiva. Alberto Gutiérrez, fundador y actual CEO de la compañía, abandonará sus funciones ejecutivas el próximo 1 de enero, fecha en la que Andrés Spitzer, actual Director de Producto y Tecnología (CPTO), asumirá el cargo de Consejero Delegado.

Gutiérrez, que fundó la empresa en 2008, mantendrá su vinculación con la sociedad como miembro del Consejo de Administración. La compañía ha enmarcado este movimiento como una evolución natural tras alcanzar un volumen de 1,2 millones de viajeros mensuales y consolidar su modelo de negocio en los mercados de habla hispana y portuguesa.

El nuevo CEO, Andrés Spitzer, cuenta con experiencia previa en el sector tecnológico y turístico tras su paso por empresas como Amazon, Europcar y Ubeeqo. Hasta ahora, Spitzer ha liderado la estrategia de producto y tecnología de Civitatis, área que la empresa considera estratégica para su próxima fase de escalabilidad, que incluye la integración de Inteligencia Artificial para la mejora de procesos operativos.

En el plano financiero, la compañía ha destacado que ha mantenido un flujo de caja positivo de forma constante desde su creación. Civitatis operó de forma independiente y sin capital externo hasta abril de 2022, momento en el que el fondo Vitruvian Partners entró en el accionariado con una inversión inicial, para posteriormente adquirir una participación mayoritaria.

La estructura directiva mantendrá a Enrique Espinel como Director de Operaciones (COO). Su labor se centrará en la expansión internacional, con especial foco en el mercado latinoamericano, donde la firma ha registrado un crecimiento superior al 40% en los últimos ejercicios.

Alberto Gutiérrez ha explicado que su salida de la gestión operativa se produce en un momento de solidez para la empresa, delegando en Spitzer la ejecución de la estrategia tecnológica. Por su parte, el CEO entrante ha señalado que su prioridad será aprovechar sus capacidades tecnológicas y de producto para acelerar su ecosistema, "entregando aún más valor a nuestros viajeros, agencias de viajes y proveedores".

Desde el Consejo de Administración, tanto la firma Vitruvian Partners como el presidente de Civitatis, Mariano Dima, han manifestado su respaldo al nuevo equipo de liderazgo para capturar la cuota de mercado disponible entre los 850 millones de potenciales usuarios hispano y lusoparlantes a nivel global.