Subida de pensiones, cuotas de autónomos, abono único: las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros para 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su última reunión del año, dos reales decretos-ley en los que prorroga el llamado 'escudo social' y las ayudas al transporte público para 2026.

El primero de ellos concentra las medidas de protección social, entre las que se incluyen la subida de las pensiones, la congelación de las cuotas de los autónomos y la extensión de la moratoria frente a desahucios y cortes de suministros básicos.

Asimismo, en un segundo real decreto ley, se renuevan todos los descuentos al transporte vigentes este año y se crea un nuevo Abono Único de transporte estatal. A continuación, recopilamos las medidas que ha aprobado el último Consejo de Ministros del año.

¿CUÁNTO SUBIRÁN LAS PENSIONES?

Las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%. Más información, aquí.

¿CÓMO QUEDAN LAS CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS?

El Gobierno ha renunciado finalmente a hacer cambios en las cuotas mensuales que pagan los autónomos a la Seguridad Social y en 2026 pagarán lo mismo que este año, según ha anunciado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La prórroga para 2026 de las cuotas que se establecieron en 2025 se ha incluido en el Real Decreto-ley para el mantenimiento del 'escudo social' aprobado este martes en el último Consejo de Ministros del año. Más información, aquí.

EL GOBIERNO PRORROGA LA PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS A VULNERABLES

Dentro de las medidas aprobadas en el Real Decreto-Ley se incluye la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

El decreto 'ómnibus' aprobado este martes establece también una exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales de este verano, y al mismo tiempo se prolongan las ayudas para los afectados por la DANA y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas, entre otras medidas. Más información, aquí.

INCENTIVOS FISCALES A PARTICULARES Y EMPRESAS

Asimismo, el Gobierno ha aprobado los incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga o realizar obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

Recientemente, el Gobierno acordó poner en marcha el Plan Auto+, por el cual se pondría en marcha una partida de hasta 400 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos entre clientes particulares, en línea con el Plan Moves III, cuya vigencia expira este próximo 31 de diciembre. Más información, aquí.

DESCUENTOS AL TRANSPORTE Y NUEVO UN ABONO ÚNICO DE 60 EUROS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que prorroga todos los descuentos al transporte vigentes este año y crea un nuevo abono único de 60 euros (30 para jóvenes de menos de 26 años) para trenes de Cercanías y Media Distancia y autobuses de largo recorrido, dos medidas que tendrán un coste de 1.371 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno ha anunciado el 'Pase Vía' en los Avant, que incluye descuentos del 45% hasta el 72%, que irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad.

Entre las principales ventajas está el no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá. Más información, aquí.