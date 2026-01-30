Galletas Gullón apuesta por la innovación y la omnicanalidad con el lanzamiento de su tienda 'online'

Trabajadora preparando pedido 'online' de Galletas Gullón - GALLETAS GULLÓN

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galletas Gullón refuerza su apuesta por la innovación y la omnicanalidad con la puesta en marcha de su tienda 'online', según informa la compañía en un comunicado.

En concreto, la galletera española lanza su 'ecommerce' apostando por los productos adaptados a las diferentes intolerancias alimenticias y toda la gama Zero Sin Azúcares.

De este modo, la compañía de Aguilar de Campoo refuerza su compromiso, no solo con la innovación, sino también con la accesibilidad de los clientes a sus diferentes productos, independientemente de sus preferencias o incompatibilidades.

"Ante el creciente interés por nuestras galletas Sin gluten, Sin alérgenos y Sin azúcares (Zero) por parte de los 'heavy consumers', en Galletas Gullón hemos decidido dar un paso más y apostar con firmeza por este segmento. Queremos que los consumidores de productos 'sin' puedan recibirlos directamente en su hogar, cubriendo sus necesidades y facilitándoles al máximo el proceso de compra", ha explicado el director de Marketing de Galletas Gullón, José Luis Jiménez.

Galletas Gullón ha recordado que la innovación forma parte de su razón de ser, que cuenta con una experiencia de más de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares, siendo pionera además de la primera galleta integral del mercado español en 1979 y elaborada con aceites vegetales en 1986.

Con esta iniciativa, la galletera aguilarense refuerza su posicionamiento como referente en el desarrollo de productos saludables, ampliando su ecosistema digital y acercando al consumidor una gama completa de productos sin renunciar a los valores de calidad e innovación que definen a la compañía.