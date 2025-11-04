GAP propone la fusión por absorción de Aeropuertos Mexicanos del Pacifico, participada por Aena

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad mexicana Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha propuesto a sus accionistas la combinación de dos negocios y, de ser aprobada, prevé emitir y poner en circulación aproximadamente 90 millones de nuevas acciones netas representativas del capital de la compañía.

Así lo ha comunicado este martes de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España Aena Desarrollo Internacional, sociedad mercantil estatal española filial de Aena, que es titular del 33,333% de la sociedad mexicana Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) que, a su vez, es titular de aproximadamente un 19,28% del capital de GAP.

GAP gestiona actualmente doce aeropuertos en las regiones del Pacífico y Centro de México y dos aeropuertos en Jamaica.

Según informa Aena, la combinación de los negocios propuesta por el consejo de administración de GAP se instrumentaría a través de la fusión por absorción de diversas entidades por parte de GAP, entre las cuales se incluiría AMP.

Los negocios que GAP ha propuesto combinar son, por un lado, la proveeduría de servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología, que, desde el origen de GAP, se prestan de manera externalizada por AMP como su socio estratégico.

Y por otra parte, el Cross Border Xpress, que consiste en una terminal aeroportuaria 'lado tierra' localizada en San Diego (Estados Unidos) conectada a un puente peatonal que colinda con la frontera de México, donde se conecta con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, "permitiendo un cruce fronterizo ágil, cómodo y seguro".

La operación se realizaría mediante una fusión por absorción de diversas sociedades por parte de GAP, incluyendo AMP. En caso de ser aprobada por los accionistas, GAP prevé emitir aproximadamente 90 millones de nuevas acciones representativas de su capital social, cifra sujeta a posibles ajustes.

El detalle final de la operación se recogerá en un folleto informativo definitivo que estará disponible en las próximas semanas en la web corporativa de GAP y en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.