Garamendi: "Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación y lo que sobra es el Gobierno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la presentación del foro Restaurant Trends 2026, en IFEMA Madrid, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado los "ataques e insultos" recibidos tras la firma ayer del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), donde no estuvieron representados los empresarios, por lo que ha advertido de que "sin la empresa un país no existe" y lo que "sobra es el Gobierno".

"Hay una cosa y se llama diálogo social. En el día de la Constitución, el artículo 7 habla del diálogo social, porque es la mejor infraestrucutra que tiene un país, la paz social, pero en ese diálogo social sobra un ingrediente, y no somos los empresarios, que es lo que ha lanzado ayer el Gobierno, lo que sobra es el Gobierno", ha asegurado con rotundidad Garamendi durante su participación en 'Restaurant Trends'.

El presidente de la CEOE ha recordado que el diálogo social es tripartito "entre Gobierno, trabajadores y empresarios". "El acuerdo firmado ayer por todo lo alto no es diálogo social, es un monólogo social que venimos arrastrando desde hace tiempo", ha recalcado.

"Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación. Ayer Sánchez parecía que sólo conocía a 35 empresas, las del Ibex, pero también represento a los pequeños, a los bares, que sufren a diario estos recortes", ha asegurado durante su participación en este foro hostelero.

Además, Garamendi, que ha recordado que si "las empresas no ganan dinero es difícil hacer inversiones", ha señalado que actualmente falta "actitud", con gente "más preparada", y "aptitud". "Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema, el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes", ha advertido.

LOS SALARIOS SE SUBEN EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

De esta forma, el líder de la CEOE ha señalado que es "muy difícil" subir los salarios, precisando que "no" dudan en que hay que subirlos, pero "dentro de la negociación colectiva". "El Gobierno aprovecha cada subida para engordar su bolsa de ingresos con los impuestos, por eso traslado la posibilidad de pagar en bruto, para que la gente sea consciente de lo que se paga", ha recalcado.

"Necesitamos confianza en el mundo de la empresa, por eso soy reivindicativo. Somos muy educados, pero cuando se entra en ataques directos, como los de ayer, hay que decir 'basta ya'. Vamos a estar ahí, sin la empresa un país no existe, porque antes que haya una empresa, ¿qué hay?... No hay nada, absolutamente nada, y si no hay nada, no hay empleo, no hay impuestos, no hay Estado", ha subrayado.