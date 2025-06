Garamendi ve "lamentable" no asumir culpas por la corrupción y avisa a Díaz: las empresas no son corruptoras

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este miércoles de "lamentable" que no se estén asumiendo culpas por los casos de corrupción destapados por la UCO en el seno del PSOE y ha criticado que "se esté echando la culpa al de al lado" y que se esté tratando a las empresas como corruptoras.

"Siempre se busca las culpas en los demás. Y cuidado, yo no estoy diciendo ni defiendo a nadie, pero resulta que ahora hay una palabra, el término corruptor. ¿Quiénes son los corruptores? Las empresas. No. Corruptor es el que tiene el poder, el que dice o me das dinero o no te doy la obra", ha subrayado Garamendi en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Así ha respondido el líder de la CEOE al ser preguntado por la petición de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de no dar contratos públicos a las empresas corruptoras.

"No admito, como dijo la vicepresidenta segunda antes de ayer, que los corruptores son las empresas. Ahí va el Ebro. Eso no es así. Serán los que tengan que ser. Por tanto, ¿qué habrá que hacer con las empresas, que hay más de dos millones de empresas en España? Pues ver qué es lo que hay y, por supuesto, pedir las responsabilidades que tengan que ser. Yo no estoy defendiendo en ningún caso a una empresa que sea corrupta. Ya se verá y se determinará", ha argumentado Garamendi.

Para el dirigente empresarial, lo primero que hay que hacer es dirimir las responsabilidades para poder pedirlas. "También está la propia Justicia, está la propia empresa que tiene que tomar las decisiones para ver si es un hecho global o es un hecho puntual. Pero lo que no me vale es, de la parte de la política, que son los que tienen el poder, decir que toda la culpa es de las empresas. Porque no es así. Y estamos en lo de siempre, los empresarios somos los malos de la película", ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que si se echara a todos los diputados de un partido "que ha podido entrar en corrupción", los españoles se quedarían sin Parlamento.

Sobre la noticia conocida este miércoles de que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tenía parte de la constructora Servinavar, adjudicatoria de contratos con presuntas mordidas, Garamendi ha pedido que "se investigue y que se pague" por ello.

"Yo no defiendo a la gente que actúe de esa manera, eso lo digo desde ahora. Pero lo que quiero decir, es que es el propio Santos Cerdán el que es el dueño de la constructora. Es un escándalo. Es un escándalo total (...) Yo creo que esto se eleva mucho más de lo que pensamos", ha opinado Garamendi, que ha afirmado que, "esté donde éste", hay que acabar con la corrupción.

Para Garamendi, son "lamentables" las intervenciones que se están viendo estos días, hoy también en el Parlamento, porque parece que "aquí no hay culpa de nada y que aquí no ha pasado nada". "Y aquí pasa muchísimo. Aquí pasa tanto como que esto rompe la confianza en muchísimos casos en todas las cosas de los ciudadanos de este país", ha indicado el líder de la CEOE.

Garamendi ha añadido que no se trata sólo de la ruptura de la confianza en el plano económico, sino que desde el punto de vista ético es "tremendo" ver cómo se trata a las mujeres en los audios que han salido a la luz, como si fueran "ganado", mientras "se farda" en la calle de que uno es "muy feminista".

"Realmente queremos explicaciones y queremos saber lo que hay. También venimos de ver ataques permanentes a la Justicia, ver ataques permanentes a la Guardia Civil, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y, afortunadamente, funcionan y vemos cosas que parece que si no, no nos hubiéramos enterado", ha subrayado.

TAMBIÉN SE QUIERE CULPAR DEL APAGÓN A TODO EL MUNDO

En otro orden de cosas, preguntado por las conclusiones del Gobierno sobre el apagón del pasado 28 de octubre, Garamendi también ha criticado que "se quiera culpar a todo" el mundo de lo sucedido.

"Aquí se quiere culpar a todo, y habrá que verlo, porque las compañías eléctricas, evidentemente, ayer lo planteaba José Bogas, CEO de Endesa, se van a defender y van a decir, esto qué es, cómo es, porque, lógicamente, habrá reclamaciones", ha apuntado.

Garamendi ha vuelto a estimar las pérdidas a las empresas generadas por el apagón en unos 1.300 millones de euros y ha subrayado que algunas empresas, como las del sector químico, tardaron casi una semana en volver a tener a punto sus plantas.

"Desde el punto de vista de lo que ha sido la operación del sistema, se pone de manifiesto lo que son las tecnologías síncronas y asíncronas, en el sentido de que el mix, a la hora de gestionar la operación del sistema, tiene que estar más equilibrado. Yo creo que es lo que ha transmitido el Gobierno y que es una de las causas del apagón", ha apuntado.