García Maceiras (Inditex) vincula la productividad a la colaboración público-privada

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha vinculado la productividad a la colaboración público-privada y ha puesto como ejemplo los casi 300 acuerdos de colaboración que tiene la compañía con 'startups', centros de investigación, grandes empresas e instituciones en materia de sostenibilidad y nuevas tecnologías.

García Maceiras ha participado este viernes en la mesa redonda 'Ejes clave para la productividad empresarial' en la última jornada de la 39 Reunió del Cercle d'Economia celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya, junto al presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, y el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat.

El CEO de Inditex -empresa que engloba a marcas como Zara, Massimo Dutti o Bershka, entre otras- ha explicado que la compañía se basa en cuatro pilares: la creatividad, la mejora de la experiencia de los clientes, la sostenibilidad y el compromiso con las personas: "No puedes ser excelente en tu propuesta de moda sin ser excelente en la gestión de las personas", ha dicho.

Para García Maceiras, la diversidad, no solo geográfica --el grupo está presente en 100 países y en 200 mercados 'online'-- , es clave ya que el negocio de la empresa "está dirigido a la clase media, si no se tiene en cuenta la diversidad, no se puede dar una respuesta adecuada", y ha explicado que sus trabajadores pertenecen a 180 nacionalidades, las mujeres ocupan el 81% de los cargos directivos y la media de edad es de 28 años.

Se ha referido a la incorporación de las nuevas tecnologías a sus centros de distribución y atención al cliente, y respecto a la inteligencia artificial (IA), Inditex tiene una visión abierta, "pero debe ser un dinamizador, un copiloto que ayuda", no algo que supla las decisiones de sus equipos, ha precisado.