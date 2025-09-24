Garrigues y KPMG Abogados repiten en el 'top' 10 de firmas más innovadoras de Europa

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Garrigues y KPMG Abogados has sido incluidos en el 'top' 10 de firmas más innovadoras de Europa en los 'Financial Times Innovative Lawyers Europe Awards 2025', siendo la primera y la segunda firma española en la clasificación, respectivamente.

Además, José Rodríguez Coching, responsable de innovación y tecnología en KPMG Abogados, ha sido galardonado como el abogado más innovador de Europa.

El socio director de KPMG Abogados, Alberto Estrelles, ha asegurado que estos reconocimientos les inspiran a seguir impulsando una cultura en la que cada profesional pueda liderar el cambio y contribuir al éxito colectivo, a creer en sus ideas y a trabajar juntos para hacerlas realidad.

Asimismo, ha añadido que el reconocimiento a José Rodríguez Coching es una muestra del talento y la iniciativa que impulsa la innovación desde dentro de KPMG Abogados.