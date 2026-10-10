General Dynamics nombra a Danny Deep como nuevo CEO a partir de enero de 2027

Danny Deep, CEO de General Dynamics a partir de enero de 2027 - GENERAL DYNAMICS

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la compañía estadounidense de defensa y aeroespacial General Dynamics, matriz de Santa Bárbara Sistemas, ha elegido a Danny Deep como nuevo consejero delegado (CEO) con efecto a partir del próximo 1 de enero de 2027, según ha informado la multinacional en un comunicado.

Deep, que actualmente se desempeña como presidente de la corporación, sucederá en el cargo a Phebe Novakovic, quien pasará a asumir la responsabilidad de presidenta ejecutiva tras liderar el grupo como CEO desde el año 2013.

"Danny es un directivo altamente cualificado y con una amplia experiencia operativa. Ha sido un placer trabajar estrechamente con él y estoy segura de que será un CEO excepcional", ha señalado Novakovic, subrayando su deseo de continuar colaborando en esta nueva etapa.

Por su parte, la consejera independiente principal del consejo, Laura J. Schumacher, ha señaldo que el consejo de administración mantiene "toda la confianza" en que Deep dará continuidad al legado de liderazgo dejado por Phebe Novakovic.

Danny Deep ha desarrollado una trayectoria de 25 años en General Dynamics, donde ha ocupado puestos de creciente responsabilidad. Antes de asumir la presidencia de la compañía en 2025, ocupó los cargos de vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales, vicepresidente ejecutivo de Sistemas de Combate y presidente de Land Systems.

Con sede central en Reston (Virginia), General Dynamics cuenta con una plantilla superior a las 120.000 personas en todo el mundo y registró una facturación de 52.600 millones de dólares en el ejercicio 2025. La compañía abarca negocios en aviación ejecutiva, construcción y reparación naval, vehículos de combate terrestre, sistemas de armas y municiones, así como productos y servicios tecnológicos.

INTERLOCUTOR EN LAS CONVERSACIONES CON DEFENSA

El nombramiento de Danny Deep sitúa al frente del gigante estadounidense a una figura conocida por su relación con la industria española de defensa, al haber ejercido como interlocutor de General Dynamics ante el Ministerio de Defensa español en relación con su filial en el país, Santa Bárbara Sistemas.

En el marco de las conversaciones mantenidas con la Secretaría de Estado de Defensa, encabezada por Amparo Valcarce, el directivo defendió el futuro estratégico de la empresa en España ante las propuestas de reorganización sectorial que planteaban la integración de activos en Indra, compañía que el Gobierno quería convertir entonces en el campeón de la industria de la defensa en el país.

Durante ese diálogo, Deep se centró en salvaguardar la continuidad del modelo operativo del grupo en España y la importancia estratégica de mantener la gestión directa sobre programas de suministro militar clave, como el vehículo blindado 8x8 Dragón o el mantenimiento de los carros de combate Leopard, evaluando distintas alternativas para garantizar la estabilidad y presencia a largo plazo de la compañía.