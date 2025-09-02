GES construirá en Chile el mayor complejo híbrido renovable de Latinoamérica con 700 MW

Integra el mayor sistema de baterías del continente

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional española GES -Global Energy Services- ha anunciado la adjudicación y próxima construcción en Chile de su mayor proyecto híbrido de energías renovables, que integra en un solo emplazamiento tecnología fotovoltaica, eólica y el sistema de almacenamiento con baterías (BESS) de mayor capacidad en Latinoamérica.

Con una potencia instalada superior a los 695 MW, este complejo será el mayor ejecutado por GES y uno de los más emblemáticos del sector energético en América Latina, consolidando la presencia internacional de la compañía y reforzando el liderazgo de Chile como referente en energía limpia, según destaca la compañía en un comunicado.

Se trata del mayor proyecto en la historia de la multinacional española GES, que alcanza así su contrato número 400 y consolida su presencia en mercados clave como Chile, donde ha construido ya más de 1.178 MW en proyectos eólicos y solares desde 2013.

Chile se posiciona como líder en renovables de la región, multiplicando por diez la participación de energía solar y eólica en solo seis años y fijando metas de un 80% de energía limpia en la matriz energética en 2030, apostando por la descarbonización y la neutralidad de carbono en 2050.

GES continúa su estrategia de internacionalización y diversificación, con nuevos proyectos en estudio en Rumanía, Portugal y varios países de Centroamérica, sumando experiencia en la integración de diferentes tecnologías renovables y almacenamiento.

Fundada hace más de 30 años, GES ha instalado más de 30 GW de energía eólica y 2,7 GW fotovoltaicos en 21 países. Desde 2017, forma parte de CL Grupo Industrial, integrando un equipo global de 3.200 profesionales y alcanzando una facturación agregada de 1.803 millones de euros en 2024.