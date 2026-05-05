La gestión de plantas de residuos urbanos alcanza los 2.265 millones en 2025, un 3% más, según DBK Informa

Archivo - La gestión de plantas de residuos urbanos alcanzó los 2.265 millones en 2025, un 3% más, según DBK. - MITECO - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos ha alcanzado un volumen de negocio de 2.265 millones de euros en 2025, lo que ha supuesto un incremento del 3% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este martes el Observatorio Sectorial DBK de Informa en un comunicado.

Este comportamiento se ha enmarcado en un contexto de "aumento progresivo" de la proporción de residuos tratados sobre el volumen total generado, favorecido por el avance de las políticas medioambientales y la mejora de las infraestructuras disponibles, según datos de DBK.

Asimismo, el 80% del valor del mercado total ha sido generado por empresas de titularidad "mayoritariamente privada", mientras que las entidades de carácter público generaron el 20% restante.

Con respecto al número de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos urbanos operativas, ha mantenido una tendencia "ascendente", superando las 425 plantas. Además, este número ha estado impulsado por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de clasificación, compostaje y biometanización.

En cuanto a la gestión de las plantas, DBK ha destacado la "fuerte presencia" de grandes grupos empresariales que abarcan otras actividades vinculadas con el medio ambiente.

Junto a estos, han operado entidades de titularidad pública y empresas de capital mixto (público-privado), las cuales generalmente tienen un ámbito de actuación local o regional.

Las perspectivas para el sector de cara a los próximos años son "positivas", en un marco de demanda "creciente" de servicios de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por parte de los organismos públicos ante el endurecimiento de la normativa medioambiental, tanto a escala nacional como internacional, según el informe.

En definitiva, el volumen de negocio ha presentado una "alta concetración", de manera que los cinco primeros competidores han reunido en 2025 el 72% del valor total de mercado, mientras que los diez primeros concentraron una cuota conjunta superior al 80%.