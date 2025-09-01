La gestora Fidelity amplía su participación en HBX Group por encima del 13%, valorada en más de 244,4 millones

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 21 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fidelity International ha aumentado su participación total en el capital social de HBX Group hasta el 13,14%, tras los recientes movimientos de la propia gestora y su filial Fidelity Funds Sicav, según una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta nueva posición equivale a más de 32,5 millones de acciones, valoradas en 244,4 millones de euros tras el cierre de 7,52 euros por acción de este lunes.

En primer lugar, la participación actual de Fidelity International se desglosa únicamente en un 8,047% en derechos de voto directos e indirectos, partiendo del 7,907% anterior.

Mientras, la filial Fidelity Funds Sicav ha subido del 4,978% al 5,099%, representado por derechos de voto directos e indirectos.

Los máximos accionistas de HBX Group son el fondo de pensiones de Canadá, Canada Pension Plan Investment Board (CCPIB), y Prometheus Aggregator, ambos con una participación del 27,86%.

El pasado 13 de agosto, la compañía cumplió seis meses como cotizada en la Bolsa española con un desplome acumulado del 28% desde su debut el mismo día de febrero, cuando marcó un precio por acción de 11 euros.

Anteriormente, el 30 de julio, HBX rebajó sus previsiones anuales tras la publicación de sus resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, en los que elevó un 7% sus ingresos, con 501 millones de euros.

En consecuencia, la firma sufrió un desplome de 27,42% en la jornada bursátil de ese día, marcando los 8,39 euros por título.