Getty Images repunta más de un 150% en Bolsa tras anunciar un acuerdo con OpenAI

Archivo - Logo de OpenAI. - Christof Rührmair/dpa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del banco de imágenes Getty Images Holding escalaban más de un 150% en las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil estadounidense después de que este domingo anunciara un acuerdo de colaboración con la compañía puntera de inteligencia artificial OpenAI.

Los títulos de Getty Images aspiran a su mayor subida intradía, en un momento en el que la compañía acumulaba en los últimos seis meses un desplome superior al 50%. El último precio de cierre marcó los 0,60 dólares por acción.

El banco de imágenes y OpenAI cerraron un acuerdo para que las bibliotecas de fotografías con licencia de Getty Images aparezcan en las búsquedas del modelo de IA ChatGPT, enriqueciendo las respuestas visuales de la compañía.

"El contenido visual de alta calidad y con licencia hace que la búsqueda y el descubrimiento impulsados por IA sean más útiles y fiables. Esta colaboración con OpenAI refleja un reconocimiento compartido de ello, y juntos ofreceremos experiencias visuales más enriquecedoras a los usuarios de ChatGPT", indicó tras el pacto el consejero delegado de Getty Images, Craig Peters.

El negocio de los bancos de imágenes se ha visto amenazado por el surgimiento de la IA, capaz de generar imágenes cada vez de mayor calidad y realismo. Getty Images registró en su primer trimestre de 2026, acabado el 31 de marzo, unas pérdidas netas de 4.064 millones de dólares (3.550 millones de euros), mejorando el resultado de hace un año, pero si cumplir las expectativas del mercado.