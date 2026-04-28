Gianni Vittorio Armani, nombrado nuevo consejero delegado de Endesa en sustitución de José Bogas

De izq. a dcha.: Gianni Vittorio Armani, consejero delegado de Endesa, Flavio Cattaneo, CEO del Grupo Enel, y José Bogas, consejero externo de Endesa. - ENDESA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Endesa ha aprobado el nombramiento de Gianni Vittorio Armani como nuevo consejero delegado de la energética, sucediendo en el cargo a José Bogas, que puso este martes fin a 12 años como primer ejecutivo de la eléctrica, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Armani, el elegido finalmente por Enel -principal accionista de Endesa con una participación del 70% en su capital- para pilotar los próximos años la eléctrica española, ocupaba el puesto de director de Enel Grids e Innovation desde julio de 2023, tras haber ocupado el cargo de director de Enel Grids desde junio del mismo año.

El directivo italiano, que ocupaba un asiento ya en el consejo de administración de Endesa, es licenciado en ingeniería eléctrica en La Sapienza de Roma y completó sus estudios de administración de empresas y gestión financiera con un MBA en el MIT de Boston.

Además, desde diciembre de 2024 es presidente de Elettricità Futura, la principal asociación del sector eléctrico italiano, que agrupa a fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios y de la que también es miembro Enel.

Antes de Enel, desde 2021 fue CEO y director general de Iren SpA y dirigió la 'multi-utility' cotizada en la Bolsa italiana, logrando resultados récord en 2022 con 1.100 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda) y 1.500 millones de euros de inversiones.

En 2020 fue también director de Estrategia, Regulación y Business Development en A2A contribuyendo a la creación y lanzamiento del plan industrial 2021-2030. De 2015 a 2018 fue presidente y CEO de Anas SpA, liderando la compañía hacia su incorporación al Grupo Ferrovie dello Stato Italiane.

Antes de 2005, trabajó en Grtn (Gestore della Rete Elettrica Nazionale) hasta la fusión con Terna, donde fue responsable, entre otras cosas, del lanzamiento del mercado IPEX y de la coordinación del plan nacional post 'black-out'. Su formación incluye experiencia en consultoría estratégica en McKinsey & Company y Telecom Italia.