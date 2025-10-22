El gigante estadounidense de la defensa RTX ganó 4.407 millones hasta septiembre, un 55% más

Eleva sus previsiones para 2025 y su cartera de pedidos roza los 217.000 millones de euros

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma estadounidense RTX, la mayor empresa de defensa del mundo por capitalización bursátil, registró unas ganancias netas atribuidas de 5.110 millones de dólares (unos 4.407 millones de euros al cambio actual) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 55,22% en comparación con los 3.392 millones de dólares (2.839 millones de euros) del mismo periodo de 2024, según las últimas cuentas presentadas por la compañía.

De hecho, los beneficios acumulados por la empresa entre enero y septiembre suponen un 7% más que los 4.774 millones de dólares (4.117 millones de euros) que ganó en todo 2024.

Por otro lado, la facturación de RTX en los tres primeros trimestres del ejercicio se situó en 64.365 millones de dólares (55.512 millones de euros), un 8,88% más que los 59.115 millones de dólares (50.984 millones de euros) que ingresó en el mismo periodo del curso anterior.

Asimismo, el resultado operativo de la compañía norteamericana alcanzó los 6.704 millones de dólares (5.782 millones de euros), lo que supone un incremento del 51% en comparación con los 4.427 millones de dólares (3.818 millones de euros) que registró en el acumulado de los nueve primeros meses de 2024.

De este modo, el margen operativo sobre la facturación de RTX se situó en el 10,41% en el acumulado hasta septiembre, frente al 7,48% que obtuvo en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la compañía registra una cartera de pedidos de alrededor de 251.000 millones de dólares (216.476 millones de euros).

ELEVA PREVISIÓN DE INGRESOS

Por todo ello, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos para 2025 a una horquilla de entre 86.500 y 87.000 millones de dólares (entre 74.600 y 75.000 millones de euros), lo que supone una revisión al alza de los cálculos anteriores del 2% en el rango inferior y del 1,75% en el superior.

El negocio de RTX se concentra en sus filiales Pratt & Whitney, dedicada a la fabricación de motores de avión (tanto civiles como militares); Collins Aerospace, especializada en tecnología dual de aviación y defensa, y en Raytheon, centrada en el segmento espacial y en misiles para el ámbito de la defensa.

Cabe recordar que RTX es la mayor empresa de defensa del mundo por capitalización bursátil, con casi 238.000 millones de dólares (205.264 millones de euros), por delante de la francesa Safran, con casi 150.000 millones de dólares (129.368 millones de euros) o las también estadounidenses Honeywell y Lockheed Martin, que se mueven en una horquilla de entre 132.000 y 115.000 millones de dólares (entre 113.844 y 99.182 millones de euros), respectivamente, mientras que la empresa española más grande del sector, Indra, capitaliza 7.765 millones de euros.