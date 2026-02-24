GlobeSailor amplía su oferta en el Mediterráneo y el Adriático tras dispararse un 233% las reservas en Croacia

Embarcación de GlobeSailor - GLOBESAILOR

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma especializada en alquiler de embarcaciones y experiencias náuticas, GlobeSailor, ha anunciado la incorporación de Malta, Tropea (Italia) y Albania a su catálogo de destinos para la temporada 2026. Esta ampliación responde a un crecimiento exponencial de la demanda en el arco mediterráneo y el Adriático durante los primeros meses del año.

Según los datos registrados por la compañía, las reservas de chárter náutico han experimentado incrementos significativos en los principales mercados europeos. Croacia lidera esta tendencia con un aumento del 233%, impulsada especialmente por la región de Dalmacia (+133%).

Le siguen Italia, con un repunte del 180% -destacando el crecimiento del 100% en Cerdeña-, y Grecia, que anota una subida del 75% en las reservas, con especial fuerza en el Peloponeso y las Islas Cícladas (+86%).

La inclusión de Malta y Tropea, junto a la próxima incorporación de Albania, forma parte de la hoja de ruta estratégica de la firma para la primera mitad de 2026. Con estos nuevos enclaves, la agencia busca diversificar su oferta hacia destinos con una profunda tradición marinera que permitan rutas de navegación más tranquilas y fondeos menos masificados.

El CEO de GlobeSailor, Olivier Albahary, ha señalado que el Mediterráneo y el Adriático vuelven a concentrar "una parte muy importante de las preferencias" de los usuarios. "Hemos tomado la decisión de reforzar nuestra oferta para ampliar opciones y disponibilidad de cara a Semana Santa y al verano", ha explicado el directivo.

LA SEMANA SANTA COMO INDICADOR DE TEMPORADA

La compañía subraya que el periodo de Semana Santa actúa como el "pistoletazo de salida" para la temporada estival. En este sentido, la agencia observa una tendencia creciente en la anticipación de las reservas, con el objetivo de asegurar disponibilidad de flota y tripulación, así como de obtener precios más competitivos en rutas de alta demanda como las de Grecia y Croacia.

Por tipo de embarcación, el mercado consolida su interés preferente por el alquiler de veleros y catamaranes, reafirmando la tendencia hacia un turismo náutico que combina la modernidad de las naves con la experiencia de navegación clásica.

En el mercado nacional, las Islas Baleares mantienen un ritmo de crecimiento sostenido, con un aumento del 33% en el volumen de actividad respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.