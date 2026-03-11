Glovo anuncia un ERE que afectará a unos 750 repartidores y reducirá la actividad en 60 localidades

Archivo - Un trabajador de Glovo entra en un portal - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de reparto Glovo ha anunciado este miércoles el inicio de un periodo de consultas para un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores en España y reducirá su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para "evitar su cierre".

Según ha confirmado un portavoz de la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de una decisión "difícil", pero ha subrayado que la aplicación mantendrá su operativa habitual en el resto de ciudades, que superan las 800 en todo el país.

Las mismas fuentes han concluido que se seguirá trabajando para "ofrecer la mejor experiencia posible" tanto a clientes como a comercios a pesar de la reducción de su huella geográfica en el mercado español.