El Gobierno adjudica 30,5 millones de euros del Perte Chip a 33 nuevos proyectos de 10 comunidades

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 30,5 millones de euros a 33 proyectos presentados en la segunda convocatoria del Perte Chip, dentro de la sección general, cuyos beneficiarios pertenecen a diez comunidades autónomas, según ha informado el Departamento que dirige Jordi Hereu en un comunicado.

Entre los proyectos destacados figura Multiverse Computing, con sede en Guipúzcoa, que ha recibido 12,7 millones de euros para el diseño de chips destinados a infraestructuras críticas.

Por su parte, Teledyne Innovaciones Microelectrónicas, afincada en Sevilla, contará con 3 millones de euros para impulsar dos iniciativas: una centrada en el diseño de sensores de imagen científicos para secuenciación de ADN y otra orientada al desarrollo de un sensor de área de ultra alta velocidad destinado a la creación de IPs.

Asimismo, MS Tech Emea, ubicada en Barcelona, ha sido adjudicataria de un millón de euros para la investigación de una tecnología europea de encapsulado óptico de alta precisión en sistemas microelectrónicos avanzados.

Finalmente, Tinamica, con sede en Madrid, recibe 727.879 euros para un proyecto de comunicación segura mediante túneles criptográficos 'on-demand'.

La propuesta de adjudicación provisional puede consultarse a través del portal de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo, en el apartado correspondiente al Perte Chip.

El Perte Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea en este sector.