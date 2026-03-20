El Gobierno convoca el premio Alimentos de España a los mejores quesos 2026

Archivo - Un puesto de queso en una feria de Trujillo (Cáceres) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado una nueva edición del premio Alimentos de España a los mejores quesos 2026, un galardón que tiene como objetivo reconocer y promocionar los quesos de mayor calidad elaborados en España, así como poner en valor sus características organolépticas y fomentar su conocimiento entre los consumidores, ha informado este viernes el Departamento que dirige Luis Planas.

La edición de este año, la número 14, recoge las modalidades de queso madurado de vaca, madurado de oveja, madurado de cabra, madurado de mezcla y madurado con mohos o queso azul. Se concederá un premio a cada modalidad y el que obtenga la mayor puntuación será distinguido con el Premio Especial Alimentos de España.

Según el extracto de la convocatoria, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de abril por parte de establecimientos autorizados para la elaboración de quesos con sede en España.

Los quesos deberán ser de elaboración propia y corresponder a quesos madurados. Además, deberán acreditar una producción anual mínima de 2.000 piezas o 3.000 kilos. Los interesados podrán participar en una o varias modalidades, pero únicamente con una muestra por cada una de ellas.

Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes por vía electrónica, a través de la sede electrónica el Ministerio. En el caso de las personas físicas, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica o mediante registro físico.

Las muestras deberán remitirse al Laboratorio Agroalimentario de Santander entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 en las condiciones que se indican en la convocatoria.

La evaluación se realizará mediante catas sensoriales realizadas por paneles de expertos, que seleccionarán las muestras mejor valoradas en cada modalidad. Los quesos finalistas serán sometidos, además, a análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados por el Laboratorio Agroalimentario del ministerio.

Los ganadores recibirán un distintivo de excelencia y/o un diploma acreditativo, y podrán utilizar el logotipo del premio en sus actividades de promoción y en el etiquetado del producto premiado, previa validación del Ministerio.

Asimismo, los premiados podrán colaborar en acciones de promoción alimentaria impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los premios Alimentos de España se integran en la estrategia del Ministerio para posicionar a España como potencia alimentaria y gastronómica y reafirmar su compromiso con el sector alimentario.