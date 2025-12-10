El Gobierno coordina con las CCAA medidas para controlar la sobreabundancia de jabalíes

Archivo - Una manada de jabalíes. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido este miércoles con los responsables de gestión cinegética de las comunidades autónomas para recabar información relativa a las medidas de la vigilancia epidemiológica y de bioseguridad de la fauna silvestre que aplican, datos sobre seguimiento de población de jabalíes y de las medidas implantadas para su control tras el brote de peste porcina africana (PPA).

En concreto, el objetivo de este Comité de Caza es realizar un estrecho seguimiento de la situación en todo el territorio nacional y poder compartir la información con todas las comunidades autónomas.

El Comité de Caza, órgano de coordinación entre el Ministerio de Agricultura con las regiones, ha abordado la situación de la peste porcina africana, detectada el pasado 28 de noviembre en jabalíes en la provincia de Barcelona, enfermedad de la que España estaba libre desde 1994.

En la reunión, presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, el Gobierno ha instado a las comunidades autónomas a reforzar las medidas de la vigilancia epidemiológica y de bioseguridad.

Busutil ha recordado el marco establecido en el plan nacional de vigilancia de la fauna silvestre y subrayado la importancia de la vigilancia pasiva, en la que los cazadores juegan un papel determinante en la detección de animales con sintomatología compatible con esta enfermedad.

Estas cuestiones ya se han abordado por parte del Departamento que lidera Luis Planas con los responsables en materia de sanidad animal autonómicos en el marco del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).

La directora general ha remarcado que para mejorar los datos disponibles de población de jabalíes en toda España, de manera estandarizada y comparable, el Ministerio ha suscrito una encomienda con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) que permitirá contar en 2026 con una metodología para el monitoreo de estos animales que se transferirá a las comunidades autónoma.

Por su parte, los responsables autonómicos han expuesto las medidas de control poblacional que aplican para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes y se han compartido experiencias ya puestas en marcha por la situación de emergencia surgida con la aparición de la PPA.

Agricultura ha apuntado que las medidas de control poblacional en un momento como el actual en el que existe sobreabundancia de jabalíes no pueden ni deben limitarse a la actividad cinegética. Como se ha realizado en el caso de la zona afectada por el foco de la PPA, deben establecerse colaboraciones con la administración local, expertos científicos y los propios cazadores para poner en marcha las medidas más efectivas en función de las características de cada territorio.

Este comité de caza tiene previsto volver a reunirse en enero para compartir información sobre las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas.

SE ABORDA LA SITUACIÓN DE LA CODORNIZ Y LA TÓRTOLA

Además de analizar la situación de la población de jabalíes, el Comité de Caza ha abordado la situación de otras especies cinegéticas como la codorniz y la tórtola, que cuentan desde hace años con estrategias de cooperación conjunta para mejorar su sostenibilidad poblacional.

Hoy también se ha celebrado el primer grupo de trabajo específico sobre el conejo de monte, que en los próximos meses va a evaluar la situación poblacional de esta especie, marcada por la sobreabundancia en determinados territorios, particularmente ligada a medios agrícolas, y la escasez en otros, lo que implica un desafío en su gestión.

El Ministerio de Agricultura participa desde hace años en un proyecto LIFE sobre esta especie que ha permitido un gran conocimiento de la realidad de la misma, que puede aplicarse a través de medidas de gestión coordinadas en un futuro con las comunidades autónomas.