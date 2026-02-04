El Gobierno destaca en Fruit Logistica el liderazgo exportador del sector hortofrutícola español

Archivo - Aragón Alimentos Nobles exhibe sus productos hortofrutícolas en la Feria Fruit Logistica de Berlín. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha subrayado este miércoles en Berlín la posición de liderazgo internacional del sector agroalimentario español, y en particular del hortofrutícola, que constituye el principal componente de sus exportaciones, con un valor superior a los 20.000 millones de euros, en torno a una cuarta parte del total.

En concreto, García se ha desplazado a la capital alemana para apoyar a las 244 empresas españolas que están presentes en Fruit Logistica, una de las ferias hortofrutícolas más relevantes del mundo.

La secretaria de Estado ha destacado que esta muestra es una plataforma "clave para reforzar la presencia internacional de los productos, abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales estables en un contexto global cada vez más exigente".

García ha recordado que España es el segundo exportador mundial de frutas y hortalizas en valor, tras Estados Unidos. En 2024, según los últimos datos disponibles, las exportaciones españolas de hortalizas y legumbres alcanzaron los 9.193 millones de euros, mientras que las de frutas y frutos secos ascendieron a 10.759 millones, lo que representa entre el 26% y el 27% del total de las exportaciones agroalimentarias españolas. "Estos datos reflejan no solo volumen, sino competitividad, valor añadido y confianza internacional", ha recalcado.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Agricultura ha enmarcado este liderazgo sectorial en el buen momento de la economía española, con una capacidad productiva que, según ha certificado recientemente el Fondo Monetario Internacional, supera ya los dos billones de euros y reiterado que el sector agroalimentario es un "pilar esencial" del empleo y de la cohesión territorial, con más de un millón de personas afiliadas a la Seguridad Social.

Además, García ha reiterado que el potencial exportador del sector hortofrutícola se verá reforzado en los próximos años por la apertura de nuevos acuerdos comerciales, como los impulsados con Mercosur, India e Indonesia, que permitirán ampliar mercados, diversificar destinos y consolidar a España como proveedor fiable de alimentos en un contexto internacional marcado por la volatilidad y la necesidad de seguridad alimentaria.

ALEMANIA, UN MERCADO ESTRATÉGICO PARA ESPAÑA

Alemania se mantiene como un mercado estratégico prioritario para España, ya que es uno de los mayores importadores europeos de frutas y hortalizas frescas, con una fuerte dependencia exterior y una clara preferencia por productos de calidad, sostenibles y con certificaciones de origen.

De esta forma, España se sitúa como segundo proveedor de Alemania tanto en frutas como en hortalizas, con cuotas que alcanzan el 33 % del volumen y el 35% del valor en hortalizas, y el 29% y 36%, respectivamente en frutas.

Fruit Logistica, que reúne este año a miles de profesionales de más de 140 países, se consolida como uno de los mayores escaparates mundiales del sector de productos frescos y como una cita imprescindible para proyectar la imagen de España como potencia agroalimentaria global, innovadora, sostenible y competitiva.