El Gobierno establece topes de captura a la gamba roja en el Mediterráneo para este año

Archivo - El Ministerio de Pesca establece "topes de captura" a la gamba roja en el Mediterráneo para este 2026 . - CONCURSO DE COCINA CREATIVA DE LA GAMBA ROJA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado una nueva orden ministerial que establece "topes de captura" para mejorar la gestión de la pesquería de gamba roja en el Mediterráneo durante 2026, según ha informado este viernes en un comunicado.

La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula los volúmenes máximos de captura por buque dentro del límite anual asignado a España por la normativa comunitaria. Así, permite ordenar mejor la actividad extractiva, mejorar la previsión empresarial y contribuir a que el producto esté disponible de forma "más regular" a lo largo del año.

Asimismo, el Ministerio ha puesto en valor la gamba roja, ya que su captura es realizada por la flota de arrastre y genera una actividad económica, empleo y abastecimiento de un producto "altamente apreciado" en los mercados.

Por otro lado, la principal novedad de la norma ha sido la revisión de los criterios de asignación de las cantidades máximas por buque, para ajustarlos mejor a la realidad de la flota mediterránea.

Tras el diálogo con el sector y las comunidades autónomas, se amplía a 2019-2024 el período de referencia para calcular las capturas históricas y se tomarán los tres años más favorables de cada embarcación.

Desde el Ministerio han asegurado que este cambio permite una asignación "más equilibrada y flexible", corrige posibles "distorsiones" derivadas de circunstancias coyunturales y favorece una asignación "más ajustada" a la capacidad productiva de los barcos.

Con respecto a 2026, España dispondrá de 730,86 toneladas de gamba roja, cantidad resultante de la suma del límite máximo de capturas asignado al país, que se mantiene en 708,3 toneladas, y el sobrante de la cuota de 2025.

Asimismo, se mantiene una reserva nacional equivalente al 4% de la cuota española, aportando "mayor flexibilidad". Además, la Secretaría General de Pesca asignará próximamente las cantidades tope de gamba roja para cada uno de los 323 buques de arrastre del Mediterráneo.