Gobierno e IEO inician dos campañas para evaluar especies pelágicas en Atlántico y Cantábrico

Archivo - Buque oceanográfico Vizconde de Eza - IEO - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO), realizan a lo largo del mes de abril dos campañas científicas, Sareva y Pelacus, para evaluar la situación de especies pelágicas como la sardina en aguas de Galicia, el Cantábrico, Portugal y el sur de Francia.

En concreto, estas dos nuevas campañas se van a realizar a bordo de los buques oceanográficos del ministerio Vizconde de Eza y Miguel Oliver.

De esta forma, la campaña Sareva evaluará principalmente la población reproductora de sardina y su hábitat a través de estudios hidrográficos y de otras especies de interés en Portugal, Galicia y el Cantábrico, con alcance hasta Francia. Para la obtención de huevos de sardina y anchoa se emplearán equipos que permiten analizar y determinar el área de puesta de estas especies.

Este año se amplía el área de muestreo a la costa portuguesa debido a la situación meteorológica excepcional del mes de febrero y a la suspensión de los trabajos previstos por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por su parte, la campaña Pelacus se centra en el estudio de ejemplares adultos, por lo que los investigadores estimarán la biomasa de especies como la sardina, el boquerón, el jurel, la caballa y la bacaladilla, entre otras, desde las Rías Baixas, en Galicia, hasta la frontera con Francia.

En este estudio se recogerán datos que permitirán conocer las características de la columna de agua, la abundancia de plancton y se cartografiará el área de distribución de las especies. Asimismo, se analizará la distribución de mamíferos, aves marinas y basuras en superficie, además del muestreo de microplásticos en superficie.

Las campañas Sareva y Pelacus forman parte del Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero español y son importantes para las flotas de cerco, arrastre de fondo, enmalle y palangre, que dirigen su actividad a la pesca de las diferentes especies mencionadas.

Con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (Fempa), la Secretaría General de Pesca desarrolla campañas de investigación pesquera y oceanográfica a bordo de sus buques, cuyos resultados sirven de referencia en grupos de trabajo internacionales.

Agricultura ha recordado que los datos biológicos se utilizarán posteriormente en los grupos de evaluación del estado de las poblaciones pesqueras del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por su denominación en inglés), cuyas recomendaciones definen las capturas permitidas para cada especie y zona.

Estas recomendaciones son la base para establecer los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas que se adoptan en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea cada mes de diciembre. También son indispensables para establecer las capturas máximas de sardina que acuerdan España y Portugal.

BUQUES OCEANOGRÁFICOS

La flota de buques oceanográficos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -Vizconde de Eza, Miguel Oliver y Emma Bardán- representa una infraestructura científica clave para el estudio y la gestión sostenible de los recursos marinos en España.

El Vizconde de Eza, que celebra su XXV aniversario, es uno de los buques de investigación oceanográfica más sofisticados del mundo. Con 53 metros de eslora y 13 de manga, cuenta con laboratorios especializados (biología, física, acústica, húmedo e informática) equipados con una avanzada instrumentación científica.

Mientras que el Miguel Oliver, el más grande de la flota, con 70 metros de eslora y 12 de manga, es una plataforma multidisciplinar dotada con avanzados sistemas de navegación, ecosondas y laboratorios científicos. Desde 2007 ha desarrollado diferentes campañas centradas en la cartografía de fondos marinos y la recopilación de datos pesqueros y oceanográficos.