El Gobierno inicia la consulta pública para modificar la norma de calidad del aceite de oliva

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto la consulta pública del proyecto de real decreto por el que se modificará la Norma de Calidad de los Aceites de Oliva y de Orujo de Oliva, que estará disponible hasta el 18 de marzo, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y reforzar la calidad de un producto que es emblemático del sector agroalimentario español.

En concreto, la norma, aprobada mediante el Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto de 2021, fue un hito regulatorio al establecer por primera vez un sistema de trazabilidad normalizado y obligatorio para todos los operadores del sector, con el fin de localizar los productos y garantizar su correcta identificación en todas las fases de producción, transporte y comercialización.

Además, introdujo la obligación de que todos los movimientos del aceite fueran acompañados de documentación específica y, en el caso de graneles, notificados a un sistema informatizado habilitado por el Ministerio de Agricultura, reforzando significativamente la transparencia del proceso y la protección del consumidor.

Tras cinco años de aplicación de esta normativa, y a partir de la experiencia acumulada, el Departamento que lidera Luis Planas ha identificado la conveniencia de acometer ajustes puntuales que permitan mejorar la calidad de la información, reforzar la seguridad jurídica y optimizar el funcionamiento del sistema de trazabilidad, en beneficio del sector.

Agricultura ha precisado que esta acción se enmarca en su apuesta por mantener y reforzar la calidad de uno de los productos emblemáticos del sector agroalimentario español.

España, primer productor y exportador mundial de aceite de oliva, cuenta con un sector de gran relevancia económica y comercial y con una demanda en constante crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA MODERNIZACIÓN

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura para renovar y modernizar la normativa de calidad alimentaria, uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento del sector agroalimentario nacional.

La actualización de la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva contribuirá a mantener el liderazgo y la competitividad del sector, reforzar la confianza de los consumidores y consolidar el aceite de oliva como producto bandera de la marca España en los mercados internacionales.