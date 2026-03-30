El Gobierno publica hoy la primera lista de beneficiarios de ayudas por el temporal en Andalucía y Extremadura

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva en España, en el Hotel Beatriz, a 17 de mayo de 2024, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este lunes que el Gobierno dará a conocer la primera lista de potenciales beneficiarios de las ayudas habilitadas para hacer frente a los daños causados por los temporales de enero y febrero en Andalucía y Extremadura.

"En el día de hoy, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a publicar la primera relación de los potenciales beneficiarios de las ayudas que el Gobierno de España estableció como consecuencia de los efectos que han tenido el tren de borrascas en los meses de enero y febrero de este año en las comunidades autónomas de Extremadura y de Andalucía", ha anunciado.

A su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas, ha avanzado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hará pública este lunes una primera lista con 140.500 potenciales beneficiarios de estas subvenciones dirigidas a agricultores y ganaderos.

"Como saben ustedes, la cantidad que aprobamos en Consejo de Ministros era un total de 2.874 millones de euros, de los cuales 2.124 lo son como ayudas directas a los potenciales beneficiarios de Andalucía y de Extremadura", ha señalado el ministro, que ha precisado que las cuantías oscilarán entre 5.000 y 25.000 euros por perceptor.

Planas ha enmarcado esta publicación dentro de un calendario de pagos que, según ha explicado, se completará a lo largo del mes de abril con nuevas listas de beneficiarios, con el objetivo de abarcar el conjunto de damnificados por este episodio meteorológico.

"Esta es la primera relación; en las próximas semanas se publicarán sucesivas. Esperamos completarlo durante este mes de abril con las sucesivas relaciones para completar los pagos en relación con esta cuestión", ha señalado el ministro.

El titular de Agricultura ha detallado que los receptores deberán confirmar la información a través de la web habilitada entre el 7 y el 27 de abril, tras lo cual el pago se realizará de forma inmediata, y ha precisado que este procedimiento permitirá agilizar el abono de las ayudas.