Gobierno Vasco dice que el acuerdo con Trilantic es "inminente" y "tiene que salir hoy y bien"

Dice que el compromiso del consorcio vasco es traer la sede de Talgo a Álava y cree que se hará, pero "ahora toca" cerrar el cambio accionarial

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, de Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha afirmado que el acuerdo para que el consorcio vasco liderado por Sidenor adquiera una participación en Talgo es "inminente" y "tiene que salir hoy y bien".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jauregi ha recordado que el pasado jueves el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y en el que participan el Gobierno vasco, BBK y Vital realizó una oferta a Trilantic para adquirir su participación del 29,77% del accionariado de Talgo.

Este mismo viernes concluye el plazo para presentar ofertas sin que, hasta el momento, se haya presentado ninguna otra.

Según ha apuntado Jauregi, desde que presentaron su propuesta han mantenido reuniones bilaterales con el fondo británico y han estado negociando todos los días, "de una manera más intensa cada día".

"Ayer tuvimos conversaciones por la mañana, a primera hora, tuvimos conversaciones a última hora de la noche y seguimos teniendo conversaciones. Yo creo que el acuerdo es inminente. Hoy por la mañana nos hemos dicho, bueno, ya está, esto tiene que salir hoy, de alguna manera y, en eso estamos, pero tiene que salir bien", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que siguen negociando y son "muy optimistas y ha recordado que es la "única oferta que se sabe y que existe desde el jueves pasado es la oferta liderada por José Jainaga y la oferta del consorcio vasco". "Yo creo que sí, que hoy toca. Hoy toca, hoy toca", ha remarcado sobre la posibilidad del acuerdo.

El consejero vasco ha elogiado a José Antonio Jainaga, que "se ha portado muy bien" y se quedó "muy impresionado" cuando estuvo con él en una reunión con mantuvo el presidente de Sidenor con el Lehendakari, Imanol Pradales.

"Me quedé muy impresionado con lo que dijo. Y dijo, tenemos una empresa aquí que la podemos perder y en Euskadi necesitamos hacer una apuesta por la industria que está en nuestro ADN y también hacer una apuesta por el arraigo, que un tipo de empresa como Talgo no la perdamos. Y él tuvo el compromiso personal de decir, ¿por qué no intentamos hacer algo para que esto se quede aquí?", ha recordado.

COLABORACIÓN

Según ha apuntado, desde ese momento, empezaron a trabajar en conjunto y ha añadido que gracias al Lehendakari" también tuvo una relación muy estrecha con el presidente Sánchez" y ha habido una "colaboración total" entre el Gobierno Vasco y el central".

"José Antonio Jainaga ha liderado, ha tirado, hizo la apuesta él desde el principio y yo creo que esperemos que, por supuesto, salga, pero hay que hacerle un homenaje, primero por como se animó y por su compromiso, el compromiso de un industrial", ha indicado.

Mikel Jauregi ha destacado la importancia de esta apuesta tanto para Álava como para Euskadi ya que son 700 empleos directos en la planta de Rivabellosa de Talgo y 5.000 puestos indirectos de 400 proveedores que dependen o que trabajan "muy estrechamente" el fabricante de trenes.

En este sentido, ha subrayado lo que supone desde el punto de vista del empleo y del tejido industrial y también se ha referido a la posibilidad de que "pueda volver a casa" una empresa que "nació en Euskadi, una empresa vasca que se tuvo que marchar a Madrid por la lacra del terrorismo".

Jauregi ha indicado que el compromiso del consorcio vasco es que "se pueda traer de nuevo la sede social a Euskadi y a Álava, pero ha señalado que hay que hacer "las cosas a su tiempo" y eso es algo que tendrían que aceptar los accionistas que quedan en Talgo. Según ha manifestado, son cuestiones que hay que discutir y acordar con el Consejo de Talgo.

El consejero de Industria ha resaltado también el hecho de que hay un presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol, que tiene "sus raíces en Euskadi". "Lo haremos, pero ahora toca lo que toca. Y ahora lo que toca es que lleguemos al acuerdo, que con ese acuerdo haya cambio de accionista de referencia, con el 29,77% y después ya seguiremos hablando y haciendo cosas", ha remarcado.