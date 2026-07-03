Goldman Sachs supera el 4% en Amadeus por primera vez desde su entrada en el capital en 2012

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Goldman Sachs ha elevado su presencia en el capital social de Amadeus al 4,304%, alcanzando el máximo de participación en la firma tecnológica de viajes desde su irrupción en marzo de 2012, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la posición actual del banco de inversión estadounidense se desglosa en un 3,782% en derechos de voto directos e indirectos y otro 0,522% en instrumentos financieros. Sus más de 18,5 millones de acciones están valoradas en unos 949 millones de euros al precio actual de mercado.

El último movimiento de Goldman Sachs en Amadeus data del 27 de enero de este año, cuando alcanzó el 2,810% tras múltiples cambios de participación en ese primer mes.

Este viernes, la cotizada española ha cerrado la sesión del Ibex 35 con un precio unitario de 51,10 euros, lo que ha representado una bajada del 0,51%. En lo que lleva del 2026, acumula una caída del 18,68%, mientras que en un año pierde un 27,7%.

El próximo 31 de julio, la compañía dará a conocer los resultados financieros correspondientes al primer semestre del año, después de lograr un beneficio de 356,9 millones de euros entre enero y marzo, lo que supuso una cifra plana con respecto a la del año anterior.