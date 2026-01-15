Gonzalo Urquijo presenta su dimisión como consejero de Talgo antes de que la próxima junta lo cese

Archivo - Fachada de la planta de Talgo, a 29 de agosto de 2024, en Rivabellosa, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, ha presentado su dimisión como miembro del consejo de administración del fabricante de trenes, tres semanas antes de la celebración de la próxima junta de accionistas de la compañía, en la que estaba previsto que fuera cesado.

Así lo ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el nuevo consejo de administración de Talgo conformado tras la entrada en su capital del consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital, y la SEPI, le cesase también como consejero delegado.

En concreto, el primer consejo que se celebró el pasado 17 de diciembre, ya con la nueva composición accionarial, cesó a Urquijo y nombró a Rafael Sterling como director general. En esa misma reunión también se acordó el traslado de la sede social de Madrid a Álava.

Sin embargo, Urquijo continuó como consejero, aunque el pasado 30 de diciembre se convocó la celebración de una junta extraordinaria el próximo 3 de febrero para, entre otros acuerdos, votar la destitución de Urquijo también como consejero.

En esa junta también se ratificarán a los nuevos consejeros que representan a Sidenor (José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri López) y a la SEPI (Juan Antonio Sánchez Corchero), así como dos independientes (Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga).

Urquijo, que asumió la dirección de Talgo en marzo de 2021, inició su carrera en el sector bancario, en Citibank y Credit Agricole, desarrollando después su actividad profesional en el sector siderúrgico. Entre otros cargos, Urquijo ha sido director general financiero de Aceralia y participadas, director general del Grupo Arcelor, así como presidente de ArcelorMittal España y miembro de la dirección general de ArcelorMittal. También fue presidente ejecutivo de Abengoa.