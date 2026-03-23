El gran consumo crece un 4,1% en febrero, impulsado por el precio y la mayor demanda

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de gran consumo ha crecido un 4,1% en valor en febrero, lo que supone un avance firme aunque más suave que en meses anteriores, impulsado por el precio y la mayor demanda, según los datos del barómetro mensual de Circana.

En concreto, el precio continúa siendo el principal motor, con un aumento del 2,3%, mientras que la demanda se incrementa un 1,9%, lo que refleja un comprador más selectivo y racional en sus decisiones de compra.

De esta forma, la alimentación y los frescos concentran más del 80% del crecimiento mensual. Así, los frescos se consolidan como el principal motor, con un repunte del 5,7% en valor gracias al fuerte impulso de la carne y las frutas, frente al retroceso en volumen de pescado y, especialmente, del marisco, que limita su contribución.

La alimentación muestra un buen desempeño este mes, combinando una demanda positiva y un nivel de precios más elevado que en meses previos, con los huevos y los congelados como categorías destacadas.

Respecto a las bebidas, éstas registran un crecimiento más moderado, del 2,9%, condicionado por la caída de la demanda en cervezas y aumos, aunque aguas, bebidas vegetales y espirituosos muestran evoluciones más dinámicas y compensan parcialmente este comportamiento.

Mientras que en perfumería se observa el perfil más débil, con caídas importantes en categorías como la cosmética decorativa, solares y corporales, mientras que las colonias y perfumes se mantienen como la sección más sólida.

Por su parte, higiene avanza un 0,9%, pero por debajo del ritmo anual, penalizada por una demanda más débil, mientras que droguería crece un 1,1%, con aportaciones positivas de celulosas/desechables y cuidado del hogar, aunque con menor intensidad que en el total del año móvil.

El informe confirma que la marca de la distribución continúa ganando terreno en el arranque de 2026. Así, en febrero amplía su presencia gracias a un mayor impulso en valor, con un crecimiento del 5,7% frente al 0,9% de la marca de fabricante, y a una demanda más activa, con un aumento del 3,1% frente al descenso del 0,1% en el caso de la del fabricante.

La marca blanca refuerza así su posición en varias categorías, mientras que en bebidas la marca de fabricante mantiene un desempeño sólido en demanda y la marca blanca acelera especialmente en perfumería e higiene, pese al dominio que todavía conserva la marca de fabricante en este último.

En cuanto a los canales donde adquirir los productos de gran consumo, el supermercado grande continúa siendo el principal formato del mercado, concentrando el 56,2% del valor total, mientras que el hipermercado, con una cuota del 10,3%, mantiene un comportamiento estable respecto al año anterior.

Por su parte, el canal 'online', pese a contar aún con un peso reducido en gran consumo (3,7%), vuelve a situarse como el más dinámico, al registrar crecimientos de doble dígito, del 18,1% en febrero.