Greening finaliza con éxito su OPA sobre Energy Solar Tech tras obtener un respaldo superior al 92%

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Greening ha culminado con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech tras alcanzar un nivel de aceptación de más del 92% de su capital social, superando el umbral mínimo previsto para su éxito y permitiendo avanzar con su liquidación conforme al calendario establecido.

Como resultado de la operación, los accionistas de Energy Solar Tech que han acudido a la oferta recibirán 0,9546 acciones nuevas de Greening por cada título aportado.

Para atender dicha contraprestación, Greening ejecutará la correspondiente ampliación de capital no dineraria, cuya ejecución será comunicada al mercado una vez se completen los trámites oportunos.

La incorporación de Energy Solar Tech permitirá reforzar el posicionamiento de Greening como plataforma energética integrada mediante la incorporación de activos renovables en activo con generación de caja recurrente, así como capacidades industriales y tecnológicas en infraestructuras eléctricas, subestaciones, equipos y soluciones modulares para centros de datos.

La OPA fortalecerá el negocio de ingeniería, construcción y ejecución de proyectos (EPC) del grupo, GreenSol, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda de infraestructuras ligadas a la electrificación, el despliegue renovable y el ecosistema de datos.

Paralelamente, el consejero delegado de Greening, Pablo Otín, ha incrementado su participación en el capital de la compañía mediante la adquisición de 13.307 acciones por un valor de 22.284,4 euros.

Según el comunicado emitido, todo esto representa un avance del Plan Estratégico 2026-2030 de Greening, el cual está orientado a transformar el modelo de negocio hacia una plataforma energética integrada con foco en la generación de ingresos recurrentes, una estructura financiera sólida y un crecimiento rentable y sostenible.

"La incorporación de Energy Solar Tech representa un nuevo paso en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y refuerza nuestro objetivo de construir una plataforma energética integrada, con un modelo de negocio más resiliente, una mayor generación recurrente de caja y capacidades diferenciales para seguir creciendo de forma rentable", ha señalado Otín.