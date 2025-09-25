Grenergy dispara su beneficio a 35 millones en el primer semestre y duplica sus ingresos, hasta 438 millones

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grenergy obtuvo un beneficio neto de 35 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por 70 las ganancias de 500.000 euros logradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo de renovables más que duplicó (+128%) sus ingresos en el periodo de enero a junio de 2025, hasta los 438 millones de euros, y casi triplicó (+176%) su resultado bruto de explotación (Ebitda), con 86 millones de euros.

El capex, destinado principalmente a proyectos de hibridación fotovoltaica con almacenamiento (PV+BESS), ascendió a 421 millones de euros al cierre de los primeros seis meses del ejercicio, un 177% más, permitiendo a la empresa acercarse al objetivo de 3.500 millones de euros de inversión fijado para 2027.

La deuda neta se situó en los 815 millones de euros, con una ratio de apalancamiento de 3,8 veces, mientras que la deuda proforma de la compañía --incluyendo los últimos acuerdos de rotación de activos-- se redujo hasta 0,2 veces. Esta evolución ha permitido a la empresa duplicar su nivel de inversión en comparación con el periodo anterior y obtener una posición de caja cercana a los 300 millones de euros.

Grenergy ha explicado que este desempeño ha sido impulsado por las recientes rotaciones de activos en Chile, así como por el incremento del 33% en las ventas de energía.

OASIS DE ATACAMA (CHILE)

En conjunto, la rotación de activos del proyecto Oasis de Atacama (Chile) ha alcanzado hasta la fecha un valor de empresa (EV) de 1.437 millones de dólares (1.223 millones de euros).

En este contexto, los fondos obtenidos a través de estas transacciones ya representan el 55% del objetivo de rotación de activos establecido para el periodo 2025-2027.

El grupo ha cerrado recientemente la venta de la 'Fase 4' de su megaproyecto de baterías en Chile --uno de los más grandes del mundo-- ubicado en Oasis de Atacama, al fondo DIF Capital Partners (CVC) por hasta 475 millones de dólares (404 millones de euros). Esta fase incluye 272 megavatios (MW) solares y 1,1 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento.

El consejero delegado de Grenergy, David Ruíz de Andrés, ha celebrado que la empresa ha logrado avances "sólidos" en todas sus magnitudes financieras. "Seguimos fortaleciendo nuestra capacidad de ejecución y cerrando grandes 'deals' dentro de la estrategia de rotación de activos. Esto nos permite mejorar nuestra posición financiera, multiplicar nuestra inversión en capex y acercarnos cada vez más a nuestro objetivo de inversión de 3.500 millones de euros para 2027", ha destacado.