Grifols acomete cambios en el consejo con nuevas secretaria y vicesecretaria no consejeras

Archivo - Sede de Grifols. - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Grifols ha aprobado por unanimidad el nombramiento, efectivo a partir del 1 de enero de 2026, de dos nuevas secretaria no consejera y vicesecretaria no consejera del órgano, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la abogada Laura de la Cruz Galán ha sido nombrada secretaria no consejera del consejo, en sustitución de Núria Martín Barnés, mientras que la propia Martín Barnés pasa a ocupar el cargo de vicesecretaria no consejera, en sustitución de De La Cruz Galán.

La empresa de hemoderivados cerró los últimos nueve meses del último ejercicio, el último periodo con datos disponibles, con ingresos de 5.542 millones entre enero y septiembre de 2025, un 7,7% más a tipo de cambio constante, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 1.358 millones, con un margen del 24,5%.