Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols abonará el próximo 4 de diciembre un dividendo bruto unitario de 0,15 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2026, lo que supondrá un desembolso total de casi 102,1 millones de euros, ha informado este jueves la compañía de hemoderivados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras aplicar la correspondiente retención fiscal, el importe neto del dividendo será de 0,1215 euros por acción, cuantía que podría variar ligeramente en función del número de acciones en autocartera que la sociedad mantenga en el momento del pago.

De acuerdo con el calendario fijado por la compañía, el 1 de diciembre será la última fecha de contratación de las acciones con derecho al cobro del dividendo.

De este modo, los títulos cotizarán ya sin derecho a percibir esta retribución (fecha 'ex-dividend') a partir del 2 de diciembre, mientras que la fecha de registro ('record date') ha quedado establecida para el 3 de diciembre.

El abono del dividendo, que afecta tanto a las acciones de Clase A como a las de Clase B, se hará efectivo a través de las entidades depositarias mediante los medios que Iberclear pone a su disposición, actuando BBVA como agente de pagos.